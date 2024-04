I mercati sono giunti in un punto dove le probabilità sono a favore di un ritracciamento di breve termine. Questo dopo che fra ottobre del 2022 e il marzo del 2023, si era formato un minimo rilevante come da attese e come da previsioni fatte a inizio del decennio. La nostra tesi, basata sullo studio delle serie storiche, è che il minimo del decennio sia stato già formato e che nei prossimi anni, fra alti e bassi il rialzo sarà destinato a continuare fino al 2030. Ora spieghiamo al Lettore cone effettuamo le nostre previsioni che ci hanno reso famosi a livello internazionale per la loro affidabilità. Come potrebbero essere i prossimi anni dei mercati azionari?

Le serie storiche

Il massimo assoluto in un decennio si forma con elevata probabilità nel secondo quinquennio. In particolare la probabilità che si formi negli ultimi quattro anni è del 72.7%. Una

Il minimo assoluto si forma entro i primi due anni del decennio con una probabilità dell’72.7%. Se si tenesse conto di quanto accaduto nel decennio 1901-1920, questa probabilità sarebbe dell’82%.

La performance media dell’indice si presenta neutrale/negativa nei primi tre anni; dal quarto al sesto anno in media performance è molto positiva. Nel settimo si assiste ad un nuovo

massimo, ma la chiusura è ben al di sotto del massimo stesso. Nell’ottavo anno la chiusura è sui massimi annuali; nel nono anno la performance è positiva con chiusura sui massimi. Invece, nel decimo anno la performance è negativa in quanto la chiusura è inferiore a quella dell’anno precedente.

In media il minimo assoluto si forma entro il secondo anno (massimo marzo del terzo anno), mentre il massimo assoluto verso la fine del decennio.

Come potrebbero essere i prossimi anni dei mercati azionari? Andamento medio degli anni del decennio

• Anni con “1”, è laterale fino ad agosto con una discesa tra settembre ed ottobre, ed una risalita durante il mese di dicembre;

• il minimo del ciclo decennale è raggiunto negli anni con il “2”, e tale minimo, in media, si forma tra giugno e ottobre;

• anni con il “3” mediamente estendono la debolezza degli anni col “2” nel primo trimestre e poi salgono fino a dicembre;

• anni col “4” hanno un andamento laterale;

• anni col “5” e “6” sono fortemente positivi;

• anni col “7” estendono la positività fino a luglio-agosto, periodo del top, per poi andare incontro ad una forte correzione tra settembre e ottobre, e una fase positivo/neutrale fino a dicembre;

• anni col “8” sono caratterizzati da una fase negativa nel primo trimestre e una forte risalita fino a fine anno;

• anni col “9” sono leggermente positivi, con una correzione in autunno;

• il decimo anno del ciclo, invece, è moderata mente negativo.

Un’ultima nota: è più probabile che una recessione economica si evidenzi nel primo biennio del decennio.