Tra i luoghi più difficili e fastidiosi da pulire in casa sicuramente la cucina è fra questi. In particolare, c’è una parte davvero complicata da tenere sempre pulita. Sono le mensole che con i vapori e i fumi delle varie cotture e pietanze creano grasso che si va a depositare sulle parti alte della nostra cucina.

Pertanto, lo sporco si va accumulando nel tempo rendendo le nostre mensole piene di residui con la conseguenza di doverle pulire spesso. Ovviamente non è possibile fare una pulizia costante in particolare se si ha poco tempo.

Quindi come fare? Pochi lo sanno ma per eliminare definitivamente lo sporco sulle mensole della cucina esiste un rimedio semplice ed economico davvero straordinario. Nelle prossime righe spiegheremo come foderare le mensole con questo speciale materiale può essere una soluzione molto comoda ed economica.

Il classico rimedio conosciuto da molti

In realtà non è nuova la pratica di foderare parti della cucina come mensole e cassetti con del materiale per mantenerli puliti. È un rimedio che può andare molto bene anche per le mensole e la parti alte della cucina. È proprio lì che si mettono solitamente elettrodomestici ingombranti e scatole che usiamo raramente.

Molti utilizzano la carta di giornali vecchi più facilmente reperibile ma che va cambiata spesso. La conseguenza è uno spreco di tempo e anche risorse perché dovranno essere usati più giornali in poco tempo.

Parliamo della carta oleata da posizionare sulle mensole da cucina.

Il rimedio poco conosciuto semplice ed economico per tenere le mensole pulite

Il suo materiale (carta plastificata) il cui utilizzo è tipico per avvolgere affettati e altri prodotti, può essere un rimedio incredibile. È molto simile alla carta forno impermeabile ma non adatta per la cottura dei cibi.

Lo è, invece, se si vuole assorbile il grasso e l’unto ed è quindi perfetta per tenere le mensole pulite. Sarà sufficiente prendere una scaletta, pulire bene le mensole usando il limone o l’aceto oppure sgrassatori tipici per la cucina e coprire le mensole con questa carta oleata. È sempre bene pulire prima le mensole per evitare che si accumulino muffe e batteri.

Solo dopo si può usare la carta oleata magari anche con il nastro adesivo per renderla più stabile. Fatto ciò, si potrà stare tranquilli per un bel po’ perché sarà sufficiente cambiare la carta oleata solo una sola volta al mese. Il risultato sarà mensole sempre pulite senza unto e grasso.