Settimana nera per le banche in controtendenza rispetto al Ftse Mib: cosa fare con le peggiori azioni del settore?

Al termine di una settimana molto movimentate il Ftse Mib è riuscito a chiudere al rialzo con un recupero strepitoso. L’eccezionalità della forza dell’indice diventa ancora più evidente se si pensa che l’indice settoriale delle banche ha perso circa il 6%. Possiamo, quindi, parlare a ragion veduta di settimana nera per le banche in controtendenza rispetto al Ftse Mib. In particolare, per la loro debolezza si sono distinte Unicredit e Banco BPM le uniche due azioni ad avere perso oltre l’8% risultando essere le peggiori dell’intero listino. Dopo un 2023 fino a ora molto buono possiamo parlare di inversione di tendenza per il settore bancario? La parola all’analisi grafica.

Nella settimana nera per le banche si distingue Unicredit che perde oltre l’8%: le indicazioni dell’analisi grafica

Dopo settimane al termine delle quali il forte supporto in area 21,5 € aveva tenuto in vita la proiezione rialzista, con la chiusura dell’8 settembre i ribassisti sembrerebbero avere preso il sopravvento. D’altra parte, dopo essere state a lungo le migliori azioni da inizio anno, quelle di Unicredit hanno ceduto lo scettro della migliore performance a Leonardo. Il problema adesso è quello di capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni. Ovvero, siamo in presenza di un segnale rialzista oppure di una trappola per orsi?

La chiave per capire qualcosa in più passa per area 20,392 € e 21,50. Una chiusura settimanale oltre questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Lo scenario rialzista è mostrato in figura dalla linea continua, mentre quello ribassista dalla linea tratteggiata.

Per Banco BPM il rialzo non è ancora del tutto compromesso: le indicazioni dell’analisi grafica

Nonostante il forte ribasso, le azioni Banco BPM conservano la loro impostazione rialzista che potrebbe venire meno solo nel caso di chiusure settimanali inferiori a 3,902 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 3,713 € e svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Una conferma del rialzo, con conseguente rafforzamento, invece, potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 4,378 €. In questo caso il rialzo potrebbe continuare in accordo allo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

