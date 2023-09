Quanto costa un abito su misura per uomo a Milano e in altre località italiane 

Nel guardaroba di un uomo possono trovare posto tanti capi. Maglioni, pantaloni, camicie e giacche si scelgono in base ai propri gusti e a volte seguendo le tendenze della moda. Acquistare un abito fatto su misura può essere l’aspirazione di molti. Ecco in cosa consiste e quanti soldi si potrebbero spendere.

Giovani e adulti sono sempre più attenti al proprio aspetto. Oltre a una moderata attività fisica molti curano la bellezza della pelle con prodotti adatti. La scelta dell’abbigliamento poi può essere fatta in base alla propria disponibilità finanziaria. Guadagnare dei soldi implica impegno e fatica e spenderli in modo attento sarebbe la cosa più opportuna. Risparmiando si possono però togliere degli sfizi. Un uomo per esempio potrebbe desiderare un vestito elegante e raffinato per un’occasione speciale.

Ormai dovunque ci sono negozi di abbigliamento dove comprare ciò che si vuole, anche i completi giacca e pantalone per uomo. Facciamo una distinzione. Gli abiti in commercio sono di solito di diverse taglie standardizzate. Queste poi cambiano in base al Paese di produzione. Per trovare un capo che veste bene bisogna quindi recarsi in negozio e fare delle prove.

Differenze tra vari tipi di completi maschili

Se aspiriamo a qualcosa di diverso, abbiamo due opzioni. Oggigiorno si possono comunicare a sartorie sul web in siti specializzati le proprie misure. Saranno richiesti anche le preferenze sul tipo di modello, numero di bottoni e così via. Otterremo quindi un abito su misura.

L’altra possibilità è quella classica e tradizionale. L’uomo si recherà in sartoria dove gli prenderanno le misure necessarie. Sceglierà il tessuto, le rifiniture, il mono o doppiopetto, i bottoni e altro. Il sarto poi dopo qualche prova durante la lavorazione può correggere delle imperfezioni. Queste possono essere legate al taglio e alle cuciture o al corpo del cliente. Grazie all’esperienza, infatti, il professionista artigiano può aggiustare giacche e pantaloni per mascherare difformità fisiche.

Quanto costa un abito su misura per uomo in alcune città

Gli abiti prêt-à-porter sono subito disponibili nei negozi e a un prezzo economico. Se si può attendere circa un mese e spendere più soldi si possono ordinare abiti su misura.

Chi abita a Milano o nei dintorni avrebbe la possibilità di prenotare un appuntamento sul sito di Suitablemilano.com. In atelier o a domicilio verranno prese le misure con uno scanner 3D. Il cliente sceglierà inoltre il tessuto di giacche e pantaloni oltre ai vari elementi per personalizzare il completo. Il costo degli abiti parte da circa 500 euro.

Sul sito Sartoriadimilano.it è possibile fissare un incontro per scegliere il modello della giacca e dei pantaloni e il tipo di tessuto. Il prezzo dei loro abiti su misura partirebbe da 900 euro.

L’arte sartoriale poi ha una lunga tradizione in Campania. Presso l’atelier Fiorillo a Giugliano, Napoli, i completi su misura potrebbero costare da 700 a più di 1.000 euro.

La sartoria di Giammarco Saviano si trova invece a Portici. I prezzi riportati sul sito vanno da 950 a 1.200 euro.

Ecco quindi quanto costa un abito su misura per uomo in alcuni atelier. Come abbiamo visto, sarebbe la scelta giusta per chi desidera un fine capo sartoriale personalizzato.