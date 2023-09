Quanto costa partecipare al concerto evento di Francesco Gabbani a Carrara e perché il cantante ha rinunciato al suo cachet

Nemo propheta in patria. È una delle frasi simbolo del Vangelo. La disse Gesù, a proposito del suo rapporto con Nazaret, città in cui crebbe prima di svolgere la sua missione. Nessun accostamento blasfemo, ci mancherebbe, ma tantissimi altri personaggi della storia hanno potuto constatare la veridicità di queste amare parole.

Nel suo piccolo, Francesco Gabbani vorrebbe tanto che questa frase per lui non valesse. Sabato prossimo si esibirà nella sua Carrara e, nonostante qualche polemica, ormai immancabile in era social, potrebbe riuscire nel suo intento.

Il concerto evento del cantante toscano, aperto a 11mila persone, si svolgerà in data unica e speciale, anche per le tante iniziative che ruoteranno intorno all’esibizione canora. Francesco festeggerà il suo 40esimo compleanno con tanti amici di infanzia, nella città che lo ha visto nascere, crescere e diventare uno degli artisti più apprezzati nel nostro paese.

La carriera

Il suo nome è già scritto con inchiostro indelebile sull’albo dei record della musica italiana. Infatti, è stato l’unico ad aver vinto il Festival di Sanremo in due edizioni consecutive, da Nuova Proposta a Big. Nel 2016, semisconosciuto, trionfò con Amen, per poi bissare l’anno successivo con la famosissima Occidentali’s Karma.

Vincitore di due dischi d’oro e di altrettanti di platino, la sua carriera, dopo i successi sanremesi ha subito una decisa impennata, non solo in ambito musicale. Infatti, ha condotto con successo un programma su Rai Uno, Ci vuole un Fiore, oltre ad aver esordito come attore nel film La donna per me.

Quanto costa partecipare al concerto compleanno di Gabbani a Carrara

L’evento in programma sabato sarà una sorta di ringraziamento alle persone care e alla città che più ha segnato la sua vita. Gabbani, nonostante qualcuno abbia sollevato dei dubbi, non percepirà nessun cachet e l’intero ricavato del concerto verrà devoluto per opere di interesse pubblico.

Tra queste, la piantumazione delle pinete intorno all’area che ospiterà la serata e lungo il litorale carrarino. Al momento sono stati venduti poco più di 8mila biglietti. Ne rimangono circa tremila, poiché l’aria di CarraraFiere, dove si svolgerà la manifestazione, è stata recentemente ampliata permettendo di accogliere più spettatori.

Quanto costa partecipare al concerto evento di Francesco Gabbani? Saranno due le tipologie di biglietto disponibili. La Golden Pit, a un prezzo di 77 euro, con accesso a un’area dedicata sotto il palco, da raggiungere tramite ingresso preferenziale e con un pass laminato commemorativo dell’evento; il posto unico in piedi in parterre, che costerà 33,35 euro.

Previsti spettatori da tutta Italia e dall’estero, che accorreranno per non perdere quello che si annuncia come un evento davvero significativo che, chissà, non possa diventare un appuntamento fisso di fine estate tra Francesco e i suoi fan.