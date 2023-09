3 azioni magiche delle sciamane e maghe della Russia, ma anche delle nostre nonne, per attirare in famiglia ricchezza, benessere, prosperità

Non è un segreto che nonne e maghe, in Russia, come nell’Italia rurale, abbiano per secoli custodito i segreti delle erbe e agito di nascosto, per cospirare con l’universo e chiedere denaro, ricchezza, fortuna, per i propri parenti e tutti coloro che chiedevano il loro aiuto.

Per quanto riguarda la magia, esistono azioni che accomunano l’Italia al continente europeo. Infatti, i popoli più attaccati alla terra, come quelli di radice slava, rispondevano a usanze e tradizioni simili a quelle che le nostre nonne, specie nelle campagne, hanno compiuto per generazioni. Si parla in tal caso di sincretismi, ovvero similitudini, che rendono coerente dal punto di vista antropologico le pratiche svolte in tutto il Mondo. Ecco dunque 3 azioni magiche delle sciamane e maghe della Russia, considerate tra le più temute e potenti, che però svolgevano di nascosto anche le nostre nonne. Magari sgattaiolando tra le tenebre di una cucina vuota, tra pentole sporche e braci sopite. I segreti del focolare, non si limitano all’albero genealogico. Ci sono anche pratiche, non solo quelle inerenti alla cartomanzia e alla divinazione, che fanno parte del patrimonio di intere comunità, e che pertanto meritano di essere tramandate come una ricchezza.

3 azioni magiche delle sciamane e maghe della Russia

Partiamo da un presupposto comune a tutte le Tradizioni esoteriche: la magia è simpatica. Cosa significa? Questo vuol dire che la magia funziona per attrazione, assonanza, metafora. Gli oggetti che vengono posti sull’altare di una Chiesa, ad esempio, sono ebbri di un loro sacrale senso simbolico. Allo stesso modo, per attirare prosperità e ricchezza, è necessario utilizzare cose che richiamino quegli stessi valori di benessere, abbondanza, prosperità.

Per attirare denaro, ricordarsi di lasciare le briciole

Proprio così. Dall’Italia meridionale ai Balcani, fino ai gelidi paesaggi della steppa siberiana, un buon modo per attirare denaro, secondo le credenze popolari, è lasciare le briciole sul tavolo tutta la notte. Questo perché è credenza comune anche agli antichi romani, che ogni casa sia popolata da una sorta di genius loci, ovvero uno spirito del luogo. Nelle tradizioni nordiche, egli è un’entità benevola circondata da spiritelli minori. È importante condividere simbolicamente il pasto con queste creature. Lasciare loro la tovaglia piena di briciole sul tavolo per tutta la notte, è un modo per comunicare la nostra consapevolezza della loro partecipazione al desco. In cambio, questi spiriti saranno felici di portare in casa soldi e fortuna.

Per attirare benessere e prosperità, è utile il riso

Il riso è una metafora potente, che ricorda il denaro, sotto forma di chicchi copiosi. Nella nostra tradizione, ad esempio, siamo soliti lanciare manciate di riso sui novelli sposi, per augurare loro benessere e prosperità. Se avete un davanzale, nelle notti di luna crescente (ovvero dalla luna nuova alla luna piena) ricordate di mettere una ciotola di riso bollito sul vostro davanzale, che va lasciato socchiuso. Questo gesto è un modo per attirare le energie affini al denaro, ed invitarle a entrare.

Per ottenere più soldi, serve una moneta e della cannella

La cannella, tradizionalmente, viene utilizzata per attirare denaro. È utile sciogliere una piccola quantità di questa spezia in polvere dentro un’ampolla piena dolio d’oliva, che è simbolo di rinascita. A questo punto, basta procurarsi una moneta da 2 euro. È fondamentale che sia presente il numero 2, che simboleggia il raddoppio. Mettete la moneta in un sacchetto di stoffa e portatela sempre con voi, come amuleto per attrarre fortuna e prosperità.