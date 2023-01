Negli ultimi 4 mesi l’euro ha recuperato tantissimo terreno sul dollaro tanto da allontanarsi dai minimi ventennali segnati in area 0,95. Ha creato, quindi, le condizioni per un duraturo rialzo che non sono state scalfite da una settimana interlocutoria per il cambio euro dollaro. Andiamo, quindi, a individuare i livelli chiave di breve e di medio oltre i quali potremmo assistere a importanti variazioni di tendenza.

Alcune considerazioni sugli aspetti macro che hanno condizionato e potrebbero condizionare il futuro del cambio

Una discussione dettagliata di questi aspetti è riportata in un precedente articolo.

Ma quali sono stati i motivi alla base della ripresa dell’euro?

Grazie a un clima più mite, i prezzi del gas naturale in Europa sono crollati dalla fine di agosto ai livelli registrati l’ultima volta prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Si sono attenuati, quindi, i timori di una profonda recessione in Europa nel 2023. D’altra parte negli Stati Uniti il rallentamento dell’inflazione ha fatto rilassare la Federal Reserve che ha potuto allentare la sua politica di aumento dei tassi.

Tutto questo ha favorito la ripresa dell’euro contro il dollaro.

Prima di procedere c’è un aspetto che vogliamo evidenziare. Dal punto di vista della stagionalità non arriva alcuna indicazione riguardo possibili periodi favorevoli per l’euro o per il dollaro. Come si vede nel grafico seguente, infatti, la probabilità che in un mese il cambio euro dollaro possa chiudere al rialzo è sempre circa il 50%. L’unica eccezione è dicembre quando questa probabilità sale a circa il 70%. Un altro mese critico, poi, è maggio quando questa probabilità è favorevole al dollaro ed è pari al 63%.

Settimana interlocutoria per il cambio euro dollaro che rimane sempre impostato al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 27 gennaio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0869, in ribasso dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso al rialzo dello 0,11%.

Come si vede dal grafico, l’impostazione del cambio euro dollaro rimane saldamente rialzista e al momento non ci sono particolari preoccupazioni. Rimane, quindi, valido quanto scritto nel precedente articolo.