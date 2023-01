Il cuscinetto di liquidità con cui si affrontano le spese urgenti e impreviste non per forza deve essere infruttifero. Sul mercato vi sono infatti soluzioni che consentono di avere i soldi quasi pronti all’uso e di conseguire comunque un rendimento.

Spesso capita di avere in casa delle piccole scorte di liquidità da impiegare nei casi più urgenti e disparati. Una multa o sanzione da saldare a stretto giro, delle spese mediche da affrontare, una riparazione urgente all’auto o per un lavoro in casa, etc. Per non parlare di chi ha figli e/o una libera professione. Qui le uscite urgenti e impreviste saranno oggettivamente di più.

Di norma si attinge al cuscinetto di liquidità precostituito. Le sue caratteristiche sono la facilità di accesso e l’essere prontamente spendibile. Di contro non frutta nulla e crea il problema di come gestirlo tra le mura domestiche. In un armadio, tra gli abiti o tra i giocattoli dei bimbi? Oppure meglio installare una cassaforte e quale, a vista o nascosta?

Le soluzioni si sprecano. Tuttavia, perché vuoi rompere il muro per nascondere i soldi quando puoi avere fino al 3% di interessi? Vediamo come fare.

Il BOT con scadenza entro 1 anno

Una possibile opzione potrebbe essere il BOT, a scadenza variabile entro i 12 mesi.

Se si punta al rendimento va scelto con una scadenza lontana. Il BOT con ISIN IT0005529752 scade il 12 gennaio 2024 e prezza 97,20 centesimi. Portandolo a scadenza, il rendimento lordo sarebbe pari a circa il 2,88%. Se invece si punta a una durata relativamente ravvicinata, la scelta si può plasmare in base alle esigenze. Ad esempio il titolo con scadenza 14 luglio quota 98,84 centesimi e rende l’1,17% lordo.

Più in generale, per questi strumenti l’attenzione va posta sul rapporto tra le spese (commissioni incluse) e il ritorno. Inoltre ricordare che i loro prezzi si portano a 100 (valore di rimborso finale) con l’approssimarsi della scadenza. Infine considerare che dalla vendita alla disponibilità effettiva del cash possono intercorre 1, 2 o 3 giorni.

L‘offerta Supersmart delle Poste Italiane

In alternativa si possono considerare le due offerte Supersmart sul libretto postale Smart.

Al momento l’emittente propone due opzioni differenti alla clientela. Una libera, senza condizioni, a 180 giorni e tasso annuo lordo a scadenza dell’1,50%. L’offerta Premium dura invece 270 giorni e offre il 3,00% annuo lordo a scadenza. Tuttavia, essa è riservata solo a chi apporta nuova liquidità sullo strumento.

In entrambi i casi ricordiamo che non vi sono spese di apertura, gestione e chiusura finale, salvo gli oneri fiscali. Ancora, l’emittente consente la disattivazione anticipata dell’intero importo del singolo accantonamento.

Perché vuoi rompere il muro per nascondere i soldi quando puoi avere fino al 3% di interessi?

Infine pensiamo al conto deposito libero, proprio per non avere impedimenti sulla disponibilità di questi risparmi. Sul mercato le soluzioni non mancano e si rinnovano con estrema rapidità. Si potrebbero scegliere durate a 3 o 6 mesi per puntare a un ritorno nel minor tempo possibile. Inoltre ricordiamo che sul mercato non mancano promozioni rivolte verso nuovi clienti e/o nuova liquidità.

Più in generale, in questo caso l’ideale sarebbe avere conto d’appoggio e conto deposito entrambi appartenenti allo stesso intermediario. In tal modo si ottimizzerebbero i tempi di disponibilità dei soldi destinati sullo strumento.