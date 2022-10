Settimana difficile per Capricorno e questi altri 2 segni sfortunati ad ottobre

La prossima settimana si prospetta ricca di conflitti e situazioni difficili per alcuni segni dello zodiaco. Le previsioni astrologiche a partire dal 17 ottobre si prospettano parecchio grigie. Anche se la maggior parte dei segni viene da un mese abbastanza positivo, la situazione sta per riequilibrarsi.

Lo zodiaco è fatto proprio di equilibri e purtroppo non può andare sempre bene a tutti, come nella vita. Sagittario e Cancro continuano la scia positiva che si è aperta la scorsa settimana, è vero. Gli altri segni avranno situazioni più o meno statiche, senza infamia né lode. Ma il Capricorno avrà molti pensieri e alcune situazioni sgradevoli da affrontare.

Settimana difficile per Capricorno e avrà tanti pensieri per la testa

Tanti pensieri e tante responsabilità ricadono sulle spalle dei Capricorno in questa apertura di settimana. Le soddisfazioni degli ultimi mesi non bastano ad affrontare con serenità le sfide che lo attendono. In famiglia potrebbero esserci alcune tensioni non risolte che scoppieranno improvvisamente. Meglio provare a contare fino a dieci prima di dire cose di cui poi ci si può pentire. Sul lavoro non sembra andare meglio, tanto lavoro e nessuna gratificazione sono il tema del momento. C’è da avere pazienza, la situazione si sbloccherà nelle prossime settimane.

Vergine e Scorpione avranno la Luna contro nei prossimi giorni

Anche Vergine e Scorpione non se la passeranno proprio bene nella settimana in arrivo. Questo lunedì sarà il lunedì più grigio degli ultimi tempi a livello di umore. La Vergine soprattutto si ritroverà in una situazione spiacevole da cui non è semplice uscirne indenni. Attenzione alla salute e a non trascurare i segnali che il corpo sta mandando, meglio fermarsi e riposare.

Lo Scorpione sempre molto distaccato e lucido si troverà a fare i conti con un’emotività improvvisa. Meglio evitare di agire con impulsività in questo caso, un bel respiro profondo può aiutare. Le finanze non se la passano bene, in questo momento il conto è sempre in negativo. Per questo è bene non sperperare denaro ed evitare qualche aperitivo di troppo.

Insomma, settimana difficile per Capricorno e altri segni messi alla prova dalla Luna in questi giorni. Non c’è troppo da preoccuparsi anche se queste situazioni complicate ci sembrano insormontabili. La Luna girerà e i pianeti si riallineeranno in nostro favore in poco tempo. Bisogna avere solo un po’ di pazienza e trovare la forza di superare i momenti più bui e grigi senza perdersi d’animo. Alle fine, il carattere combattivo di questi 3 segni sarà l’elemento in più che farà la differenza nelle prossime settimane.

