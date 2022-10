Giardino fiorito fino a marzo con queste 3 piante autunnali piene di fiori

Abbiamo appena superato la metà di ottobre e siamo pronti ad accogliere il primo vero freddo della stagione. Una buona notizia per chi tollera male il caldo. Una notizia meno buona per chi ha un giardino e sarà costretto a lottare con piogge e gelate improvvise. Ciò non implica che le condizioni climatiche più difficili debbano farci rinunciare a un angolo verde curato e bello da vedere. Ad esempio, iniziando a coltivare una delle 3 piante che stiamo per scoprire potremmo avere un giardino fiorito fino a marzo. Armiamoci di terriccio e vasi perché sono 3 specie davvero incredibili.

Come coltivare l’anemone giapponese

Grazie a internet abbiamo imparato a conoscere moltissime specie esotiche. E alcune stiamo anche iniziando a coltivarle. Molte di queste arrivano dal Giappone, Paese che ci regala alcune piante perfette per ripararsi dal vento e dagli sguardi curiosi. Dal Sol Levante arriva anche una pianta perfetta da iniziare a coltivare in questi giorni: l’anemone giapponese.

Si tratta di una piccola pianta dai fiori rosa con sfumature bianche che odia il caldo. Ma soprattutto che ha bisogno di pochissime attenzioni e che cresce alla grande anche all’ombra e nei terreni più difficili. La fioritura inizia in autunno e arriva fino a primavera inoltrata.

Cosa piantare nei giardini umidi ed esposti

Se il nostro angolo verde è poco riparato ed esposto a vento, pioggia e freddo la pianta ideale da scegliere è la campanula grandiflora. Facile da coltivare sia nei terreni aperti che in vaso, questa campanula è famosa per i suoi candidi fiori bianchi. Fiori che resistono senza problemi agli inverni più rigidi e che si moltiplicano da novembre in poi.

Due le cose a cui fare attenzione se decidiamo di piantarla in giardino. La prima è l’esposizione alla luce che deve essere sempre piena se vogliamo fioriture abbondanti. La seconda è l’irrigazione. La campanula necessita di terreni costantemente umidi e con ottime capacità drenanti.

Giardino fiorito fino a marzo grazie alla meravigliosa callicarpa

Abbiamo una zona verde in cui si alternano luce e ombra? E allo stesso tempo non sappiamo cosa piantare nelle zone in cui il sole non arriva? La soluzione potrebbe essere la splendida callicarpa. Questo piccolo arbusto estremamente resistente ha una grande particolarità. Da novembre in poi si riempie di piccole bacche di color viola acceso intorno alle foglie. Un vero spettacolo da ammirare ogni giorno.

Il bello della callicarpa è che è una pianta che può resistere in ogni condizione e clima. Ci basterà metterla in penombra ed evitare la luce diretta per farla crescere al massimo delle sue potenzialità.

