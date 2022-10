Oroscopo della settimana positivo per il Sagittario e questi altri 2 segni

Le previsioni astrologiche portano una ventata di novità e fortuna per alcuni segni questa settimana. Dopo un periodo di alti e bassi, è arrivato il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro. Con Mercurio che entra in Bilancia saranno ben 3 i segni che vivranno un periodo molto florido.

Si sa, l’oroscopo è sempre una sorta di linea guida che può aiutarci a prevedere cosa ci riserverà il futuro. Anche se non sempre tutto ciò che viene ipotizzato si avvera, non significa che non dobbiamo sperare. Vediamo cosa succederà per questi tre segni nella seconda settimana di ottobre.

Oroscopo della settimana positivo per il Sagittario nel campo lavorativo

Il Sagittario viene da un paio di mesi carichi di cambiamenti che hanno portato un po’ di caos nella sua vita. Nuova città, nuovo lavoro o nuovo partner possono aver destabilizzato i suoi soliti equilibri. Ma questo segno ha un grandissimo spirito di adattamento, dopo piccoli passi incerti è pronto ad immergersi nella nuova routine. Pioveranno nuove offerte di lavoro e finalmente il partner farà la proposta tanto attesa, ci sarà da festeggiare. Attenzione solo alla salute, meglio rimettersi in forma facendo un po’ di attività fisica. Non è il periodo giusto per diventare troppo sedentari e lasciarsi andare.

Anche il Cancro vedrà la fortuna finalmente dalla sua parte dopo mesi davvero difficili. È da maggio che la sfortuna non vuole abbandonarlo, ma questo sarà il suo momento. Si prospettano nuove entrate e un bel bonus produzione sul lavoro. Attenzione agli affetti, meglio non trascurarli in questi giorni.

Ultimo segno che vivrà una settimana da ricordare

Per finire vediamo l’Acquario pronto a vivere una striscia positiva dopo un inizio mese incerto. L’amore verrà a bussare alla sua porta e l’incontro con l’anima gemella è assicurato. Le finanze saranno in ripresa, anche se servirà qualche settimana di pazienza per vedere il conto crescere. Meglio sfruttare questa fortuna ritrovata per lanciarsi in nuovi progetti o anche acquistare un gratta e vinci. Chissà, forse i numeri fortunati finiranno sul nostro biglietto per una volta dopo tanto tempo.

Insomma, le previsioni astrologiche rivelano un oroscopo della settimana positivo per il Sagittario. Questo segno d’altronde aveva proprio bisogno di un po’ di fortuna dopo questo periodo incerto. Uno dei segni più intelligenti dello zodiaco non poteva rimanere nel tunnel negativo per troppo tempo.

Lettura consigliata

Quali sono i 3 segni più intelligenti e ingegnosi dello zodiaco sempre pieni di idee e con fascino da vendere