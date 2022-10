2 ricette facili con la zucca in forno e padella, non solo con pasta o contorno

L’autunno è arrivato. Zucca in forno e in padella? Anche! Ci sono ricette semplici e allo stesso tempo veloci da fare. Diversamente dalla solita pasta, esiste più di una ricetta facile e saporita per fare la zucca. Ma anche come alternative al solito contorno, alcune ricette della nonna sono validi rimedi per mangiare la zucca. Essa è molto gustosa ma non sempre è facile da cucinare. Solitamente lasciamo questo compito ad altre persone esperte e non ci rendiamo conto di quanti modi non difficili esistano per fare la zucca.

Infatti, quando la cucina qualcun altro la mangiamo con più gusto. Ma come possiamo fare noi una zucca irresistibile? Oggi proponiamo 2 ricette facili con la zucca da cucinare subito, anzi, in un batter d’occhio, in forno o in padella. Si tratta di ricette sfiziose per questo periodo autunnale oltre alla solita pasta o per contorno.

Come migliorare il sapore?

Come abbinare la zucca a dieta e cosa mettere per insaporire la zucca sono tra gli argomenti più richiesti nel mondo della cucina nella stagione dell’autunno. Alcune mamme, peraltro, sempre più spesso non sanno come migliorare il sapore della zucca per i propri bambini. Le piante aromatiche sono una delle soluzioni. Infatti, si consiglia di aggiungere anche il rosmarino per abbinare alla zucca un sapore più intenso. Inoltre, si suggerisce di mettere un pizzico di pepe nero e di olio extra vergine di oliva per insaporirla, due ingredienti che andrebbero bene anche per la dieta.

Come cucinare subito 2 ricette facili con la zucca

Mangiare la zucca diventa una passione in autunno. Cucinare questo alimento nella stagione autunnale piace a molti, come anche fare le castagne in diversi modi. I fiori di zucca sono ottimi come alternativa. Ma tra le ricette facili e veloci della nonna ci sono tante altre anche sfiziose. Per cena? La zucca in padella con pangrattato è una ricetta da fare velocemente e in maniera facile. Tra l’altro, è possibile anche metterla in freezer per poi cucinarla congelata in padella.

Mentre, tra le ricette di zucca al forno, proponiamo una davvero buona con gli stessi ingredienti: la zucca gratinata. È possibile farla in friggitrice ad aria al posto del forno, riproponendo lo stesso tipo di piatto. Si presenta come una ricetta di zucca light e anche salata. Entrambe sono ottimi secondi piatti per la cena.

Ingredienti e procedimento

300 g di zucca;

Una porzione di pangrattato;

Un pizzico di sale e di pepe nero;

1 spicchio di aglio;

Un cucchiaio di olio di oliva.

Per fare la zucca in padella con pangrattato è necessario tagliare la zucca, scaldare la padella e inserire l’olio. In seguito, bisogna mettere l’aglio e la zucca a pezzi. Poi, aggiungere il sale e il pepe e girarla di tanto in tanto a fuoco medio per 5 minuti. Dopo questo tempo, è necessario aggiungere il pangrattato e cuocere per altri 5 minuti finché non diventa dorato.

La zucca gratinata al forno si cucina anche in poco tempo. Occorre mettere in una teglia un po’ di olio insieme all’aglio. Successivamente, inserire la zucca precedentemente tagliata, il sale, il pepe e il pangrattato. Poi, infornare tutto nel forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. Nella friggitrice ad aria ne servono anche solo 15.

