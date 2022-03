Bagno nell’oro per Ariete e Gemelli che saranno le stelle dell’oroscopo di aprile ma dovrebbero mantenere le distanze da questo segno 

Aprile non è ancora iniziato ma l’oroscopo, si sa, è sempre un passo avanti.

Chiaramente l’attesa per i pronostici settimanali, e del weekend, sarà sempre molto alta, ma abbiamo già ricevuto alcune anticipazioni.

Per esempio, l’oroscopo ha svelato alcuni risvolti che riguarderanno complessivamente tutto il mese di aprile.

Questa visione d’insieme esalta la posizione di Ariete e Gemelli, che saranno letteralmente sommersi dalla fortuna.

Tuttavia, entrambi dovrebbero tenere gli occhi ben aperti e schivare la presenza di un altro segno zodiacale che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote.

Un oroscopo propizio

Come anticipato dal titolo, sarà un bagno nell’oro per Ariete e Gemelli, incoronati come segni più fortunati di aprile.

In particolare, sarebbero i portafogli di tutt’e due a tirare un sospiro di sollievo, potendosi rifocillare di denaro.

Sarà un momento dove si potrà non solo accumulare ma anche spendere con più serenità, passandosi qualche tanto desiderato capriccio.

L’Ariete, poi, vivrà una vera e propria “stagione dell’amore”.

Le coppie potranno contare su un momento di grande affinità, mentre i single non sbaglieranno neanche una mossa, riuscendo nei loro intenti conquistatori.

Poi, anche sul versante lavoro e famiglia sarebbe in arrivo tanta tranquillità e stabilità.

In questo modo, il focoso Ariete potrà dedicarsi alle sue passioni, alla cura di sé, dando sfogo alle sue infinite energie.

Al contrario, sarà il lavoro ad andare a gonfie vele per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Finalmente si potrebbero chiudere degli affari importanti, ma la fortuna potrebbe spingere anche in altre direzioni.

Per esempio, potrebbe arrivare quell’incarico che si attendeva da tempo oppure una promozione davvero gratificante.

In amore, invece, per le coppie non ci saranno grandi entusiasmi ma tutto procederà senza intoppi e con serenità.

Per i single, invece, qualcosa inizierà a smuoversi e sarà un periodo ricco di incontri, flirt stimolanti e travolgenti.

Bagno nell’oro per Ariete e Gemelli che saranno le stelle dell’oroscopo di aprile ma dovrebbero mantenere le distanze da questo segno

Nonostante ciò, per non cambiare le carte in tavola e assicurarsi un aprile realmente fortunato, Ariete e Gemelli dovrebbero evitare incontri-scontri con un altro segno.

Con questo solitamente è ferro e fuoco, un’incompatibilità che rasenta lo zero e che potrebbe mettere in crisi le due star del mese prossimo.

Stiamo parlando del segno della Vergine che non matcha innanzitutto con l’Ariete.

La sua estrema meticolosità, il suo essere puntigliosa, criticona, pedante e stabile, stando sempre con i piedi per terra, sono qualità che non potrebbero convivere con l’estrema vivacità dell’Ariete.

Questo segno di fuoco è troppo travolgente, indomito, impaziente, dinamico e impulsivo.

La Vergine non farebbe altro che opprimerlo e scatenare la sua ira con appunti e osservazioni di troppo.

Un problema simile si pone, però, anche con i Gemelli, soffocati dal troppo amore per le regole, dall’ordine maniacale e dalla precisione della Vergine.

Questo segno d’aria, invece, non ha radici, il più delle volte è spensierato, è instabile, curioso, distratto, trasformista e sempre a caccia di novità.

Allora, per intraprendere la strada del successo ad aprile, niente Vergini all’orizzonte per Ariete e Gemelli.

