Diventa sempre più difficile portare in tavola un pasto gustoso senza spendere una fortuna al supermercato. Tanti sono gli italiani che si trovano a stringere la cinghia e fare la spesa con sempre meno denaro.

Quando bisogna sfamare tante persone è normale che i costi della spesa siano elevati. Poi con i rincari e l’inflazione dell’ultimo periodo è diventato tutto molto più caro. Ma questo non vuol dire che bisogna digiunare, preparare le solite ricette o privarsi del giusto sostentamento.

Bisogna solo usare un po’ di creatività e inventarsi nuovi piatti golosi per cui spendere pochi euro. Non è una missione impossibile, basta solo farsi un po’ furbi.

Per mangiare bene con pochi euro e risparmiare, ecco come preparare un gustoso e appetitoso tortino di pane

In questi casi, in genere, ci rifugiamo nelle solite ricette, insalate veloci, della pasta oppure delle verdure grigliate. Ma ad esempio, senza spendere tanto si può cucinare un piatto delizioso come il pesce San Pietro alla mediterranea . O, come vedremo oggi, con pochi ingredienti e del pancarrè si può preparare un tortino delizioso e super economico.

Ingredienti

8 fette di pancarrè senza la crosta;

150 gr di prosciutto cotto in 4 fette spesse;

130 gr di formaggio tipo Emmental;

60 gr di farina;

60 gr di burro;

500 ml di latte;

sale;

noce moscata (opzionale).

Procedimento:

Per prima cosa andiamo a preparare la besciamella. Sciogliamo il burro in un pentolino e aggiungiamo la farina setacciata. Mescoliamo con una frusta formando il roux, dopodiché versiamo il latte a filo. Continuiamo a mescolare finché il composto non si sarà addensato e togliamolo dal fornello;

Prendiamo il formaggio scelto, si può usare anche il Parmigiano Reggiano o una sottiletta. Se abbiamo l’Emmental grattugiamolo e uniamolo nella besciamella. Saliamo, aggiungiamo una spolverata di noce moscata e incorporiamo bene il tutto;

Prendiamo poi uno stampo rettangolare, tipo quello per plumcake. Ungiamolo bene con dell’altro burro e foderiamolo con le fette di pancarrè. Premiamo bene in modo che aderiscano completamente allo stampo;

Aggiungiamo una fetta di prosciutto, adattandola alla forma dello stampo. Poi versiamo una generosa dose di besciamella e ricominciamo con gli strati. Pancarrè, prosciutto e besciamella;

Terminiamo con uno strato finale di pancarrè, spolverato con del formaggio se è rimasto. Oppure con un po’ di besciamella e premiamo bene un’ultima volta;

Inforniamo a 180° per circa 25/30 minuti e lasciamolo un po’ raffreddare prima di toglierlo dallo stampo. Serviamolo ancora tiepido, possiamo anche ripassarlo in forno prima di metterlo a tavola.

Quindi, per mangiare bene con pochi euro e risparmiare basterà scegliere le ricette giuste. Non servono tanti ingredienti per preparare un piatto saporito e saziante. Anche la noiosa scatoletta di tonno può servire per cucinare un polpettone spaziale e delizioso.

