Servono 3 informazioni dalle lavoratrici e dai lavoratori a tempo determinato o indeterminato per avere i soldi del Bonus 200 euro

Conto alla rovescia per il Bonus 200 euro, la misura una tantum introdotta dal legislatore in seno al Decreto Aiuti del 18 maggio. Con questa indennità l’Esecutivo è venuto incontro al caro prezzi che stanno vivendo i contribuenti italiani nel 2022. L’inflazione, infatti, impoverisce le famiglie a parità di stipendio nominale. Inoltre crea danni irreparabili anche sui soldi liquidi parcheggiati, ad esempio, sul libretto postale o sul conto corrente bancario.

Com’è noto l’indennità arriverà a luglio per migliaia di pensionati e lavoratori alle dipendenze. Vediamo di fare chiarezza su cosa serve per rientrare tra i beneficiari del Bonus 200 euro.

Chi ha diritto al pagamento del Bonus 200 euro nella busta paga di luglio

Il Decreto Aiuti ha stabilito quali sono i requisiti da possedere per i vari aventi diritto. Riguardo ai lavoratori e le lavoratrici dipendenti, i principali paletti da rispettare sono i seguenti:

l’aver beneficiato, per almeno una mensilità nei primi 4 mesi del 2022, dell’esonero contributivo dello 0,8%. Ricordiamo che si tratta dell’agevolazione contributiva prevista dall’ultima Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, Legge n. 234);

non risultare titolari di nessuno degli altri trattamenti previsti dall’art. 32 del decreto. La norma serve per evitare la ripetizione del beneficio.

Pertanto, al rispetto di tutti i requisiti di Legge il Bonus 200 euro arriverà direttamente con la busta paga di luglio 2022. Il Bonus ai lavoratori e alle lavoratrici, sia tempo determinato che indeterminato, arriverà per il tramite del datore di lavoro e non dell’INPS.

Ancora, l’indennità spetta anche nel caso in cui la retribuzione della mensilità di competenza risulti pari a zero in conseguenza di eventi tutelati. Si pensi ai congedi o al caso degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, sorti a seguito della sospensione del rapporto di lavoro.

Servono 3 informazioni dalle lavoratrici e dai lavoratori a tempo determinato o indeterminato per avere i soldi del Bonus 200 euro

Come anticipato, il riconoscimento del Bonus 200 euro segue diversi sentieri a seconda del beneficiario. In merito ai dipendenti privati, occorre che essi rilascino una dichiarazione firmata al proprio datore di lavoro. Un prospetto nel quale la lavoratrice o il lavoratore attesti principalmente che:

non sia un percettore del reddito di cittadinanza;

non essere titolare di nessun rapporto pensionistico;

di ricevere una sola volta l’indennità nel caso in cui l’interessato/a sia titolare di più rapporti di lavoro in essere.

Le ragioni

Dunque, servono 3 informazioni dalle lavoratrici e dai lavoratori a tempo determinato o indeterminato per vedersi accreditare il Bonus. Si tratta di 3 dichiarazioni che mirano semplicemente a un unico fine: quello di evitare la ripetizione del beneficio in capo a uno stesso soggetto.

Nessun obbligo di dichiarazione, invece, per i lavoratori pubblici. In tal caso, infatti, saranno l’INPS e il MEF ad appurare che il dipendente pubblico in questione abbia o meno diritto all’indennità.

