Quanti prodotti acquistiamo per tenere puliti e in ordine il giardino e tutta la casa? Probabilmente troppi. Gli armadietti esplodono di detersivi per legno, gres, vetri, acciaio, plastica, marmo. In più, dovremmo contare tutti gli antiparassitari delle piante e gli spray per eliminare le macchie gialle dai mobili in plastica. A fine anno se facciamo un conto approssimativo di quanto spendiamo, potremmo rimanere sorpresi negativamente. Se poi aggiungiamo i detergenti per la cura della pelle, per lavare viso e mani, per eliminare le tracce di trucco, il budget continua a salire.

Per risparmiare soldi e spazio la soluzione non è accontentarsi di prodotti scarsi o pulire di meno, ma scegliere quelli più versatili, che sono utili in più fronti. Potrebbe essere decisamente conveniente tenere in casa il sapone di Marsiglia, che si presta a tantissimi usi casalinghi.

Servirebbe a pulire rubinetti e proteggere le piante dai parassiti questo antico sapone vegetale ideale per lavare il viso

Quello di Marsiglia, però, non è l’unico sapone economico che può fare al caso nostro senza prosciugare il portafoglio. Esiste in commercio un sapone antichissimo, chiamato di Castiglia perché originariamente la base era un olio d’oliva prodotto proprio in quella zona della Spagna.

Fu probabilmente il primo sapone solido e in antichità era composto da olio d’oliva e barilla, una cenere che si ricava bruciando l’erba kali. È tutt’ora completamente green, ma al posto della cenere troviamo altri oli di origine vegetale, come quello di cocco, canapa, mandorle.

Oggi lo troviamo in vendita nella forma liquida o solida, i prezzi sono variabili e accessibili, l’importante è leggere bene l’etichetta se vogliamo un prodotto naturale al 100%. È ricco di nutrienti, per questo molti lo usano diluito per lavarsi capelli, mani e viso, un detergente delicato e idratante per la pelle. Ma è davvero portentoso per detergere vari tipi di superfici e pavimenti e perfino per fare il bucato.

Altri usi del sapone di Castiglia

Non è solo un detergente per la pelle e un detersivo per i pavimenti, perché servirebbe anche a pulire rubinetti e proteggere le piante dai parassiti.

Diluiamo una piccola quantità di sapone nell’acqua tiepida e usiamo il mix per eliminare il calcare dalla rubinetteria in acciaio con un panno in microfibra. Non buttiamo via il miscuglio se avanza e sfruttiamolo per far splendere gli oggetti in porcellana, piatti, vetri e anche il WC.

Inoltre, potrebbe essere un valido alleato nella lotta contro formiche e parassiti, ne basta un cucchiaio per dire addio ad afidi, cocciniglia, acari e oidio. Versiamo un litro d’acqua in un flacone spray e aggiungiamo 15 ml di sapone, poi vaporizziamo sulle piante. In alternativa, potremmo aggiungere anche un cucchiaino di cannella oppure bicarbonato e olio d’oliva.

