La linea internet a casa ha assunto un ruolo centrale dopo restrizioni e lockdown. Le famiglie italiane fanno i conti con l’esigenza di riorganizzare scuola e lavoro tra le mura domestiche. Tutti sono consapevoli che senza una linea internet performante sono dolori. Molti che non hanno una connessione veloce a casa rimangono esclusi da numerose attività.

I dati

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno avuto modo di leggere un report. L’Agcom, nella relazione di luglio, ha riportato che 10 studenti su 100 non hanno potuto accedere alla didattica a distanza. Inoltre il 25% ha lamentato la lentezza della connessione.

Sono trascorsi vari mesi e i problemi restano. In questo arco di tempo la situazione non è assolutamente migliorata. Però le famiglie hanno una possibilità da non sprecare: passare dall’ADSL alla fibra ottica. Selectra ha stilato una guida per aiutare a risolvere i problemi di connessione e come risparmiare. Tutti siamo concordi: senza una linea internet performante sono dolori.

Come verificare la velocità di connessione

Per capire se internet funziona male basta fare lo speed test. Si tratta di uno studio capace di indicare la velocità di download e upload. Purtroppo per molti l’ADSL resta l’unica modalità di connessione perché la fibra ottica non è presente in tutta Italia.

Di conseguenza cambiare gestore serve a poco. Il discorso cambia, invece, quando si scopre di avere l’accesso alla fibra ottica. A questo punto abbandonare l’ADSL conviene in tutti i sensi. L’utente non ha solo il vantaggio di velocità di rete ma risparmia anche. Il report citato ha calcolato costi e risparmi di questo passaggio, esaminando diversi scenari.

Cambiare da linea ADSL a fibra ottica

Il primo scenario proposto è un utente con linea ADSL attivata da almeno 4 anni fa. Da studi fatti il risparmio è di 110 euro all’anno e c’è da sostenere il costo medio di migrazione di 22 euro, stabilito dall’operatore. Perciò dopo 2 mesi il cliente inizia a risparmiare un po’ di soldini.

Il secondo scenario riguarda un utente con contratto internet per la linea fissa da meno di due anni. Qui bisogna fare più attenzione perché l’operatore potrebbe far pagare delle penali per abbandono anticipato. Nel caso di costo disattivazione con modem rateizzato a 24 mesi il risparmio sarà di 110 euro dal primo anno mentre su 48 mesi il risparmio di aggira su 22 euro.

Infine il caso della linea ADSL attivata da un anno e passaggio alla fibra ottica. Meglio non farlo perché ammortizzare i costi di disattivazione non avviene subito ma dopo svariati anni. Quindi è chiaro, ora più che mai, che senza una linea internet performante sono dolori per tutti.