Tempi che cambiano. Prima si consultava il vocabolario per comprendere il significato di un termine. Oggi la tecnologia ha completamente stravolto tutti i nostri usi e costumi. Con lo smartphone facciamo veramente di tutto. Perciò vediamo cosa abbiamo cercato su Google in un anno intero.

La parola più cercata

Logicamente la parola più ricercata è coronavirus. Questo termine è entrato nel nostro gergo comune in modo prepotente da inizio 2020. Prima non se ne conosceva neanche l’esistenza, anche perchè la sua scoperta è arrivata nei mesi scorsi. Google in questo ha aiutato molto. Il colosso del web ha un predominio in Italia da far invidia: il 95,5% delle ricerche di parole e argomenti vengono fatte su questa piattaforma.

Il 2020 sarà ricordato per la pandemia. Di conseguenza gli italiani hanno ricercato parole attinenti a questa catastrofe mondiale. Nella top ten, infatti, rientrano le parole Classroom, Meet, Weschool software utili per studiare oppure lavorare a distanza. Inoltre altre parole collegabili all’universo coronavirus sono state Nuovo Dpcm, contagi e Protezione Civile. A scalfire l’egemonia delle parole ricercate inerenti il coronavirus solo altri tre termini: Diego Armando Maradona, Elezioni USA e Kobe Bryant.

Italiani smarriti

Nel 2020 gli italiani più volte si sono sentiti smarriti. Infatti Google ha dovuto rispondere spesso a “come fare”. La prima ricerca in questo senso è stata riferita a “il pane in casa”, poi “le mascherine antivirus”, a seguire “lievito di birra”, “la pizza”, “l’amuchina”, “il lievito madre”. Gli italiani nella sezione “Come fare” hanno chiesto a Google di dare una soluzione su “il tampone”, “lo SPID”. Infine in questa classifica del fai da te c’è la “Domanda reddito cittadinanza” e sorridete tutti “Gli gnocchi”.

Il significato delle parole

Google ha indossato gli abiti del vocabolario. Altro che sfogliare, oggi per conoscere il significato di un termine si interroga il motore di ricerca. Perciò gli italiani hanno chiesto info su “Pandemia”, “Mes”, “DPCM”, “Congiunti”, “Smart working”, “Lockdown”, “RSA”.

La sezione dei perchè

Gli italiani nel 2020 hanno voluto chiedere lumi a Google su alcuni interrogativi. Vediamo quali sono. “Perché votare sì al referendum” oppure “perché votare no al referendum”. Suscita più curiosità la domanda “perché le scope stanno in piedi”. Più classiche le richieste “perché si festeggia ferragosto”, “perché si chiama coronavirus” oppure “coronavirus perché si muore”. Ecco cosa abbiamo cercato su Google in un anno intero. Google in pochi secondi ha tolto qualsiasi dubbio.