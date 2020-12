Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La situazione di emergenza sanitaria ha scombussolato l’economia mondiale e la vita di tutti noi. Però c’è un aspetto che in pochi hanno considerato, ovvero il cambiamento dei prodotti comprati e la modalità di acquisto.

Infatti la pandemia ha cambiato le abitudini dei consumatori, ecco in che modo. Scopriamo insieme che tendenze si sono affermate.

Il cambio dei regali nella stagione natalizia

Inutile dirlo, ma dall’inizio del 2020 il volume degli acquisti online è schizzato alle stelle. Anche in questo periodo questo trend si conferma ed è in netta salita rispetto agli acquisti in negozio.

Proprio per questo motivo si possono usare le analisi di Google per capire come si sta orientando il gusto degli utenti. Prendiamo in esempio le vicine vacanze di Natale e vedremo come l’esperienza del coronavirus abbia cambiato le abitudini degli user.

Benessere della persona e miglioramento degli ambienti

I prodotti che spiccano in vetta alla classifica come idee regalo sono quelli che si incentrano sul benessere della persona o sul miglioramento degli ambienti. Dunque, si può assistere ad un aumento di creme di bellezza, shampi e balsami particolari, ma anche di accessori per la casa.

Si stima, infatti, che i prodotti per la skincare e le candele profumate abbiano raggiunto un picco storico del +250%, mentre gli oggetti tecnologici e gli attrezzi per allenarsi a casa abbiano registrato una cifra pari al 116% in più della media delle festività natalizie precedenti.

Oggi abbiamo parlato di come la pandemia ha cambiato le abitudini dei consumatori.