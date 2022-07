La temperatura media corporea di un adulto è di circa 37° ed è l’ipotalamo, una ghiandola, a regolarla, attraverso la sudorazione o i brividi di freddo. A causa del caldo o del freddo questo valore potrebbe salire o scendere, attivando un meccanismo chiamato termoregolazione.

Grazie a tale processo il nostro corpo reagisce sudando o aumentano il flusso di sangue a livello cutaneo. Ma non tutti percepiscono la stessa temperatura corporea, infatti c’è chi percepisce, e soffre, maggiormente le basse temperature, chi non sopporta proprio il caldo.

Le sensazioni da individuo a individuo, quindi, potrebbero essere differenti e per varie ragioni. Se d’inverno è normale avvertire più freddo, d’estate questo fenomeno dovrebbe essere assente, a meno che non siamo in montagna o in luoghi particolarmente freschi.

Sentire sempre freddo sarebbe sintomo di disturbi non solo della tiroide

Il corpo umano è proprio una macchina perfetta e organizzatissima, dove ogni singolo ingranaggio è fondamentale perché tutto funzioni al meglio. Se cambiano le condizioni ambientali esterni, ogni organismo mantiene la propria stabilità, mantenendo costante la temperatura interna. Ma se qualcosa non funziona come dovrebbe, tutto il processo potrebbe essere compromesso.

Se il corpo non reagisce a questi stimoli, con il caldo potremmo sentirci particolarmente fiacchi, stanchi e disidratati. Mentre chi non sopporta il freddo minimamente e lamenta sempre una certa sensibilità, anche d’estate, dovrebbe risalire alle cause reali. Potrebbe trattarsi di una condizione momentanea e transitoria o anche rivelare problematiche più o meno complesse.

Le disfunzioni alla tiroide potrebbero essere tra le possibili cause scatenanti, nel caso di ipotiroidismo potremmo percepire un’esagerata sensazione di freddo. Basterà effettuare delle analisi del sangue e una visita medica per stabilire la diagnosi corretta.

Ma l’ipersensibilità al freddo potrebbe rivelare altre patologie non legate alla tiroide, come un’infezione in corso. Spesso può causare brividi, senza avere febbre, perché il nostro organismo concentra tutte le energie per contrastarla.

Le possibili cause

Sentire sempre freddo sarebbe sintomo di questi disturbi, come malattie tiroidee e infezioni, ma potrebbe dipendere anche dalla mancanza di globulo rossi. Infatti, l’anemia, di varia natura, scatenerebbe un’eccessiva stanchezza e una sensazione di freddo continuo. Si aggiunge alla lista delle possibili cause anche la cattiva circolazione, che renderebbe mani e piedi più freddi del normale. Se un trauma, o un’incidente, poi, ha provocato la lesione di un nervo, o neuropatie, potremmo essere suscettibili al freddo.

Non tutti sanno che soffrire le basse temperature, e avere freddo sempre, sarebbe un campanello d’allarme non molto diffuso anche del morbo di Parkinson. In questo caso dovremo approfondire attraverso una visita neurologica da uno specialista.

