Sentieri spettacolari e una magica cascata, scopriamo questo luogo suggestivo della Val di Ledro

Il Trentino è una Regione dalle mille sorprese ricca di luoghi magici e spettacolari. Natura, boschi, laghi e panorami mozzafiato ci ammalieranno con il loro fascino. Scopriamo un posto meno conosciuto e più economico che ci rapirà il cuore.

Nel periodo invernale il Trentino Alto Adige è una delle Regioni più affollate e frequentate dai turisti. Gli amanti degli sport invernali e dei panorami montani non si lasciano sfuggire l’occasione di una visita. Ma oltre ai posti più affollati e conosciuti, ci sono delle piccole gemme nascoste alla grande folla. È il caso di Tiarno di Sotto e della splendida Val di Ledro, assolutamente da non perdere. Chi è alla ricerca di luoghi spettacolari ma non vuole spendere cifre esagerate ha trovato il posto ideale.

L’incanto della natura che non ti aspetti tra sentieri spettacolari e una magica cascata

Questa piccola località del Comune di Ledro in provincia di Trento è perfetta per gli amanti della calma della montagna. Passeggiate nella natura o anche trekking per i più sportivi tra posti di incredibile bellezza in luoghi quasi incontaminati. La cascata del Gorg d’Abiss è assolutamente incredibile, sgorga dalle rocce che formano un canyon secolare. Forse ancora più spettacolare in inverno, quando le temperature scendono e l’acqua si ghiaccia creando uno spettacolo unico. Il percorso che porta alla cascata è ideale per una facile escursione immersi nei boschi incantati di questo luogo. Poi lungo la strada si può ammirare il Mulino dei Bugatini, risalente al XV-XVI secolo. Tante le piccole cascate e i ruscelli che accompagnano tutto il percorso all’interno del bosco.

Il Trentino che non ti aspetti, la Val di Ledro ti conquisterà con i suoi paesaggi

La Val di Ledro è un microcosmo davvero spettacolare che merita assolutamente di essere visitato. Tanto vicina al lago di Garda, è il posto perfetto per chi ama esplorare questi paesaggi naturalistici. A Molina di Ledro, proprio sul lago di Ledro non lasciamoci sfuggire il Museo delle Palafitte. Splendida la balconata panoramica vicino alla Madonnina di Besta che apre lo sguardo verso una vista strepitosa sul lago. Nella pineta di Pur, molto vicina alla riva del lago, si può visitare anche il Ledro Land Art. Un percorso artistico nella natura dove visitare opere installate lungo il percorso. Per finire si può fare una bellissima escursione lungo la strada del Ponale. Questo sentiero a strapiombo sul lago collega il lago di Ledro a Riva del Garda e lascia senza fiato.

Ecco dove visitare sentieri spettacolari e una magica cascata proprio a pochi passi dalla Lombardia. Questo posto è perfetto se vogliamo vivere un weekend fuoriporta rilassante immersi nella natura. Ma è anche molto vicino alle mete sciistiche più conosciute e dove divertirsi con gli sci ai piedi.