Maria De Filippi e C’è posta per te sempre al Top ripartono da Luca Argentero e il pilota della Ferrari

Fra gli ospiti di sabato sera Luca Argentero e il pilota della Ferrari ed è attesa una serata con grandi sorprese e storie alcune esilaranti altre che faranno piangere. Ma facciamo un bvreve passo indietro. La flemma di Maria De Filippi si scontra con l’Agcom. La conduttrice Mediaset non sarebbe intervenuta durante il racconto di una coppia che svelava comportamenti denigratori e maltrattamenti davanti a milioni di telespettatori. Maria De Filippi e C’è posta per te sabato sera saranno sempre al Top.

È andata in onda il 7 gennaio scorso una delle puntate più discusse del programma C’è Posta per Te che da anni fa ascolti record su Canale 5, il canale di punta delle reti Mediaset. Il racconto di Stefano e Valentina avrebbe lasciato perplessi i telespettatori e fatto intervenire l’Agcom. La colpa di Maria De Filippi? Non sarebbe intervenuta per correggere un racconto arrivato senza filtri a milioni di telespettatori. Un messaggio contrario ai valori che le associazioni coinvolte nelle politiche antiviolenza e antistalking stanno portando avanti con impegno e dedizione.

Il pubblico li ama e li mette tra i preferiti

Nonostante il polverone il programma rilancia. Domani 14 gennaio saranno protagonisti due personaggi molto amati dal pubblico italiano. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc e l’attore Luca Argentero metteranno a nudo il loro lato sentimentale raccontando storie personali che sicuramente emozioneranno il pubblico.

Charles Leclerc, molto attivo sui Social, è tornato single mettendo fine alla sua storia d’amore durata 3 anni. Con un post su Instagram ha annunciato la novità chiedendo il rispetto della privacy per la sua ex compagna. L’attore Luca Argentero, invece, vive un momento d’oro. Diventerà nuovamente papà. La moglie e attrice Cristina Marino è in dolce attesa. Anche loro sono protagonisti sui Social con la pubblicazione di scatti sempre più teneri che documentano la vita in famiglia e la sintonia della coppia. Probabilmente la De Filippi ha scelto gli ospiti più adatti per riprendersi dallo scivolone della scorsa settimana, che non ha comunque negato alla trasmissione nuovi record di share.

Maria De Filippi e C’è posta per te sempre al Top ripartono e lo share continua a salire

Sono stati quasi 5 milioni gli spettatori che la scorsa settimana hanno seguito le vicende di Stefano e Valentina. 30,2% di share che ha fatto nettamente prevalere la trasmissione sulla rivale Rai Tali e Quali arrivata al 18,9%. Forse per questo Mediaset ha deciso di spingere sull’acceleratore.

Sarà proprio C’è Posta per Te a sfidare in prima serata il Festival di Sanremo. La politica di controprogrammazione abbandonata negli ultimi anni torna in auge per cercare di sfruttare gli ascolti della trasmissione del sabato all’interno di una strategia ben studiata. Le Iene, Il Grande Fratello e Striscia la Notizia saranno impegnati quest’anno nel tentativo di sottrarre spettatori al Festival della musica più amato dagli italiani. Mettere in campo le corazzate dovrebbe portare i canali Mediaset a non perdere terreno. Scivoloni permettendo.