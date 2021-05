Trovare la disposizione dell’orto che più ci convince non è per niente facile, anzi. Il più delle volte si rivela proprio un lavoraccio, per diversi motivi. Infatti non soltanto dobbiamo soddisfare il nostro gusto personale, e quindi posizionare le piante così come ci piacciono di più. Ma dobbiamo considerare anche i rapporti tra i diversi ortaggi, che come sappiamo possono rivelarsi positivi o negativi. Oggi ne analizziamo uno a dir poco disastroso. Infatti in tanti continuano ancora a piantare la salvia vicino a questo ortaggio senza sapere minimamente a cosa stanno andando incontro.

Nemici per la pelle

Basta qualche settimana spesa a prendersi cura del proprio orto per capire come le piante che condividono uno spazio hanno una comunicazione continua ed evidente. Che possiamo notare in modo chiaro, sia quando si tratta di un rapporto salutare che quando invece si rivela tossico. Infatti alcune combinazioni, specialmente tra particolari tipi di ortaggi, sono a tutti gli effetti deleteri. Andiamo a parlare dunque di due nemici per la pelle per definizione, che molti saranno sorpresi di scoprire. Infatti in tanti continuano ancora a piantare la salvia vicino a questo ortaggio senza sapere minimamente a cosa stanno andando incontro.

Qualsiasi altro luogo

Come dicevamo dunque per avere successo con il proprio orto casalingo è fondamentale conoscere le consociazioni. Ovvero i rapporti positivi e negativi tra i vari tipi di piante, e in particolare le possibili reazioni che accadrebbero a causa di una vicinanza tra due specie. La prima regola come molti già sapranno è quella di non mettere due piante della stessa specie vicine. Queste infatti potrebbero darsi fastidio a vicenda, in quanto concorrono per le stesse attenzioni e bisogni. Ma non solo, anche specie diverse potrebbero non avere alcun beneficio dall’essere piantate insieme, come appunto quelle che vediamo oggi. Parliamo in particolare della consociazione di salvia e cetrioli.

Si tratta a tutti gli effetti di un disastro annunciato, che chi ne ha avuto esperienza non può far altro che confermare. Infatti i cetrioli dovrebbero essere posizionati in qualsiasi altro luogo piuttosto che vicino ad un’erba aromatica. In particolare se quest’ultima è la salvia. Parliamo infatti di due nemici per la pelle, che vogliono e devono stare lontani. Solo così potranno crescere rigogliosi e indisturbati, permettendoci di avere un orto armonioso e in salute. Ecco dunque perché in tanti continuano ancora a piantare la salvia vicino a questo ortaggio senza sapere minimamente a cosa stanno andando incontro.