Dato che questo è il momento più propizio dell’anno per riorganizzare gli spazi esterni e rivederne l’abbellimento, potremo pensare di rivoluzionare il nostro terrazzo. Dopo aver eliminato piante e fiori in vaso che non servono più, potremo abbellire balconi e terrazzi ripensando completamente al loro arredamento. Potremo dedicarci agli ortaggi o arredare gli spazi in modo semplice ed elegante e sbizzarrirci con la nostra fantasia.

Non solo fiori, ortaggi e tavolini

Una delle possibili soluzioni per arredare al meglio il nostro spazio esterno è anche quella di creare un angolo di pace utilizzando gli alberi. Questi, se coltivati in vaso, possono non solo abbellire lo spazio esterno, ma anche proteggerci da occhi indiscreti.

Anche se non abbiamo un giardino vero e proprio dove piantare degli alberi, potremo crearci un rifugio dal mondo esterno usando alcuni tipi di alberi in vaso.

L’acero giapponese è uno di questi, è resistente alle basse temperature e predilige l’ombra. Infatti, sarebbe meglio porlo in una zona a Nord Ovest del nostro balcone. È un albero dalla chioma compatta che cresce lentamente anche in presenza di ventilazione e non necessita di essere irrigato molte volte.

Anche l’alloro è una pianta che resiste molto bene al freddo e potrebbe essere posizionato in una zona a Nord, priva di sole. Può essere coltivata facilmente e posta in vaso non richiede molta cura. Nei mesi primaverili ed estivi dovrebbero essere annaffiati con maggiore attenzione gli arbusti più giovani. Le sue foglie sono molto utili in cucina e potremmo quindi avere un doppio giovamento se la tenessimo in casa.

Sempreverdi e resistenti al freddo o al caldo sono questi i 5 alberi da scegliere per arredare terrazzo o balcone

La buganvillea è un arbusto a foglia caduca, rampicante e con fiori molto colorati. Si propaga facilmente e ama il calore e l’esposizione al sole. Ecco perché potremmo posizionarla in una zona a Sud del nostro terrazzo ed eventualmente spostarla in una zona più riparata durante l’inverno. Non necessita di molta irrigazione, ma il terreno deve essere ben drenato. Nel periodo primaverile i fiori esploderanno di colori e vitalità rallegrando il nostro spazio esterno.

Un altro albero che richiede calore è il limone. Anch’esso può essere posizionato a Sud del nostro balcone ed essendo una pianta sempreverde produce frutti o fiori tutto l’anno. Per ottenere il meglio dalla pianta dovremmo però riporla dentro una serra nei mesi invernali.

Infine, potremmo scegliere di coltivare degli alberi da frutto nani. Ad esempio, il melograno è molto amato e apprezzato, produce dei fiori molto colorati e resiste anche all’inverno. Andrebbe messo in una posizione a Sud o ad Est.

In primavera avremo dei fiori di un bel rosso intenso, mentre durante l’inverno il tronco, anche spoglio, sarà molto decorativo.

Dunque, pensiamo bene a quali piante sempreverdi e resistenti al freddo o al caldo mettere sul nostro terrazzo, così creeremo presto un angolo di paradiso.