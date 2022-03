Ecco svelato il trucco per pulire questa verdura di stagione ottima per la salute e pronta per una decorazione geniale

A ridosso della primavera, la natura ci porta in dono tante delizie. A noi non spetta altro che conoscerle, apprezzarle ed imparare come esaltarle al meglio. Spesso poi ci troviamo in difficoltà perché non riusciamo a presentare nulla di originale. Che sia perché vengono i nipotini a pranzo, un partner a cena o degli amici ad un brunch, potremmo invece stupirli con un vero e proprio nido vegetale colorito e saporito.

Ma andiamo per ordine e presentiamo la verdura che ci occorrerà per creare il nostro nido vegetale. Parliamo quindi delle straordinarie qualità e benefici degli agretti. Questi sono una delizia di stagione, sono ricchi di fibre, saporiti e che rimangono tenaci e gustosi anche dopo la cottura. Non a caso vengono chiamati anche barba di frate. Come se non bastasse, sono indicati per fornire senso di sazietà. Eppure, una volta acquistati, il primo passo è prepararli alla cottura. Così ecco svelato il trucco per pulire questa verdura super saporita.

Pochi passaggi, ma importanti

Bisognerebbe in primo luogo acquistare degli agretti ben verdi, carnosi e compatti. Preferibile non scegliere quelli che hanno molte foglioline ed agretti neri, per non allungare i tempi di pulizia. Dividiamoli in tanti piccoli mazzetti e tagliamo con un coltello la parte terrosa delle radici. Questa si riconosce per avere un colore rossastro. Possiamo ora immergere le parti rimanenti degli agretti in una ciotola di acqua fresca per circa mezz’ora.

Trascorso questo lasso di tempo, noteremo che sul fondo si sono accumulati dei residui, mentre la quasi totalità degli agretti sarà rimasta in superficie. Possiamo ora ritirarli e scorrerli in acqua fredda per l’ultima pulizia. Come detto, una delle caratteristiche degli agretti è quella di mantenersi vigorosi e spessi dopo la cottura. Così, diventano gli ideali per costruire piatti artistici. E forse diventano anche parte di un metodo per far mangiare la verdura ai bambini.

Ecco svelato il trucco per pulire questa verdura di stagione ottima per la salute e pronta per una decorazione geniale

Infatti, gli agretti, o barba di frate, possono diventare un nido da mettere nel piatto. Per farlo basta sgocciolarli dopo la pulizia. Per poi stufarli in padella con una piccola aggiunta di burro. Ora non manca altro che metterli in forno. Diamo loro così la tipica forma di nido e inforniamo a 180°. Più sono croccanti, meglio verrà la nostra composizione.

Appena percepiamo che abbiamo raggiunto il grado di cottura giusto, possiamo sfilare i nidi per poi versarvi le uova. Saranno pronti in 10 minuti circa da quando li avremo infornati nuovamente. Dovremo solo controllare che la parte bianca dell’uovo sia soda. Possiamo ora condire a piacimento. Una piccola nota piccante potrebbe starci molto bene.

Per quanti invece fossero alla ricerca di un metodo per conservarli a lungo, questo trucco può fare al caso nostro.