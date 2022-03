A volte sono quasi invisibili gli indizi che portano una persona a scoprire che il proprio partner la tradisce. Un capello misterioso su una giacca, una traccia di profumo sconosciuto o un comportamento un po’ troppo sospetto. Ma se si ha il sentore che il proprio partner potrebbe essere disonesto, come fare per scoprire effettivamente la verità e mettere a tacere ogni dubbio? È legittimo voler andare a fondo della questione, ma se non vogliamo assumere un investigatore privato, vi sono altre semplici astuzie che ci permettono di capire se un partner ha un affair proibito. E in particolare, ultimamente sta spopolando su internet questo trucchetto semplicissimo.

Basta una mossa per raccogliere degli indizi preziosi

Il trucchetto che ultimamente si vede circolare sui social in realtà non è nuovo, esiste ormai da decenni. Si tratta di raccogliere degli indizi nella macchina. E no, non stiamo parlando di analizzare ogni traccia di capelli, polvere o altro per capire se appartengono a un intruso. Basta prestare attenzione allo specchietto di cortesia che si trova all’interno del parasole abbassabile. Vediamo perché.

Sta spopolando su internet questo trucchetto semplicissimo per capire se un uomo tradisce, basterebbe una sola mossa in macchina

Quasi tutte le automobili contengono all’interno del parasole uno specchietto di cortesia con una copertura a scorrimento. Ebbene, il consiglio che sta spopolando su internet prevede di sfruttare questo oggetto per capire se qualcun altro ha utilizzato lo specchietto e quindi se un estraneo è entrato in macchina. Funziona così: per scoprire se qualcun altro usa lo specchietto, basta lasciare la copertura a scorrimento mezza aperta. Se qualcuno userà lo specchietto, a questa persona verrà naturale chiudere completamente la copertura oppure lasciarla completamente aperta. È difficile che la lasci mezza aperta. La prossima volta che saliamo in macchina, se la copertura non è nella posizione in cui l’avevamo lasciata, è probabile che qualcun altro abbia usato l’auto.

Attenzione anche ad altri segnali

Ovviamente non avrebbe senso mettere in crisi una relazione per uno specchietto fuori posto. Se abbiamo dei dubbi che il nostro partner possa non essere così fedele come vorremmo, la soluzione migliore è sempre il dialogo. Possiamo però leggere alcuni segnali. Per esempio, secondo alcuni psicologi, possiamo capire se il nostro partner vuole lasciarci dal linguaggio che usa. Ecco a cosa fare attenzione.