Capita di non riuscire ad ottenere ciò che vogliamo. Capita nelle piccole cose come nei grandi progetti. Ovviamente invidiamo chi riesce sempre in tutto, chi ottiene sempre ciò che vuole. Ci domandiamo: perché loro sì e noi no? Nelle prossime righe stiamo per rivelare i 3 segreti dei vincenti per ottenere sempre ciò che vogliono ed avere successo nella vita.

La prima cosa da fare per non ripetere un insuccesso

A volte le cose ci vanno storte e non capiamo la ragione. Per esempio, vorremmo dimagrire ma non riusciamo, ogni volta la bilancia ci rimanda un valore che ci demotiva. Vorremmo guadagnare più soldi, ma abbiamo uno stipendio fisso e per quanto si facciano gli straordinari, non riusciamo ad avere il denaro sufficiente. La mancanza di risultati ci scoraggia, non riuscire ad ottenere ciò che si vuole ci demotiva. Lo sconforto cresce quando vediamo, invece, che molte persone attorno a noi riescono facilmente ad avere ciò che noi non otteniamo. La sfiducia ci assale e abbandoniamo l’impresa appena cominciata. Sbagliando!

Ci sono 3 motivi che portano al fallimento. Scoprire quali di questi tre motivi ha impedito di raggiungere l’obiettivo sarebbe utilissimo. Peccato che spesso non riflettiamo mai veramente su ciò che non ha funzionato ed è incredibile perché tutti in certe occasioni invece lo facciamo. Ecco un esempio banale ma per questo illuminante. Stiamo andando in bici e si rompe un pezzo. Cosa facciamo, molliamo la bici e proseguiamo a piedi? No, si cerca di capire cosa si è rotto e lo ripariamo. L’auto si ferma, cosa facciamo? L’abbandoniamo e ne compriamo un’altra? No, cerchiamo di capire cosa non funziona.

3 segreti dei vincenti per ottenere sempre ciò che vogliono ed avere successo nella vita

Ben venga l’insuccesso se ci aiuterà ad avere successo. Basta analizzare il risultato e capire cosa è andato storto. Gli allenatori di squadre vincenti fanno così, analizzano la sconfitta e apportano cambiamenti per trasformare l’insuccesso in successo. Per avere successo, per vincere, ci sono 3 parole segrete che se adottate ci faranno ottenere ciò che vogliamo o ci porteranno vicino. I 3 segreti per avere successo nelle nostre imprese sono: motivazione, pianificazione, azione.

Motivazione. Inutile iniziare qualcosa che non siamo fermamente convinti di volere fare, perché alla prima difficoltà abbandoneremo. Per esempio, vogliamo veramente dimagrire? Quanto lo vogliamo? Quali sacrifici siamo disposti a sopportare? Prima di iniziare un’attività, qualunque essa sia, interroghiamoci su ciò che vogliamo ottenere e quanto lo vogliamo.

La pianificazione è la definizione del percorso da fare per raggiungere l’obiettivo. I modi, i tempi, le azioni che si devono programmare per ottenere il risultato che vogliamo. Più o meno tutti siamo bravi a programmare una vacanza: definiamo dove andare, quando andare e come arrivarci. Questo è quello che dobbiamo fare ogni volta che vogliamo ottenere qualcosa ed avere alte probabilità di successo.

Una volta fatta la pianificazione si deve passare all’azione, mettere in pratica ciò che è scritto nel progetto. Quindi se la pianificazione indica tutti i passi da fare, l’azione li mette in pratica. Se non si ha successo, se non si ottiene ciò che si desidera, occorre capire cosa non ha funzionato, modificarlo e ritentare.

A volte passare all’azione può essere complicato. Si rinvia, si posticipa, perché magari si ha paura di sbagliare. Ecco una tecnica semplice ed efficacissima per vincere l’insicurezza e trasformarsi in decisionisti.

