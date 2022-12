Semplici ed eleganti le 3 idee per acconciare i capelli a Natale, e senza andare dal parrucchiere!

Non è necessario spendere soldi dalla pettinatrice per preparare la pettinatura perfetta per le feste. Vediamo come realizzare da sole delle acconciature molto semplici, per essere in ordine ed eleganti per l’occasione.

Le feste sono occasioni ideali sicuramente per assaporare a tavola specialità tradizionali, come dolcetti e bevande tipiche. Ma, certamente, quando saremo riuniti a queste tavolate dovremo darci un tono! E non solo indossando un abbigliamento elegante, ma anche la pettinatura adatta. Certo, andare dal parrucchiere risolve tutto, ma in questo caotico periodo possiamo non trovare posto. Oppure non abbiamo voglia di spendere, dopo gli esborsi per i regali natalizi. Possiamo risolvere acconciando da noi i nostri capelli. In modo semplice ma che ci farà apparire in ordine, eleganti e perfettamente in tema con le festività.

Semplici ed eleganti le 3 idee per una pettinatura perfetta per le feste

Possiamo realizzare da sole un’acconciatura ideale per presentarci alla tavola delle feste scegliendo una di queste tre varianti. Possiamo acconciare capelli sia lunghi che corti con un cerchietto, adornare il lungo con una coda, raccogliere il medio o il lungo. Vediamo di spiegare, nel dettaglio, come realizzare ogni acconciatura accennata.

Il cerchietto bombato in raso rosso o nero per capelli di varia lunghezza

La più semplice ed elegante acconciatura che permette di tenere i capelli perfettamente in ordine è quella con il cerchietto. In tema con il Natale, sceglieremo un modello bombato foderato in raso e in colore rosso o nero. Dovremo pettinare per bene i capelli indietro e mettere il cerchietto. Questa semplicissima acconciatura ha il vantaggio di essere fattibile per qualsiasi tipo di capelli. Lunghi, medi, lisci o ricci ma anche corti. Il cerchietto sul corto restituisce un’aria sbarazzina e grande femminilità.

Una coda arricchita da nastri

Se abbiamo i capelli lunghi almeno alle spalle o oltre, possiamo realizzare una coda adornata da un nastro colorato. Raccoglieremo i capelli in basso e li adorneremo con un tipico e piccolo elastico per capelli rosso o nero. Che si camufferà poi sotto il nastro. Sceglieremo quindi un nastro in raso spesso almeno 3 o 4 centimetri. Lo annoderemo sopra l’elastico e lo arrotoleremo attorno alla coda, se lunga. E lo chiuderemo annodandola sulla punta. Se la coda fosse più corta, potremo arrotolarlo due volte quindi annodare lasciando cadere l’estremità del nastro lungo la schiena.

L’intramontabile eleganza del raccolto abbellito da fiori

L’ultima acconciatura fai da te è un elegante raccolto abbellito da una forcina con fiori. Chi ha capelli lunghi o medi, può annodare una coda in basso sulla nuca, arrotolarla su se stessa e fissarla con un elastico. Si applicherà poi, sopra la coda raccolta o lateralmente, una tipica forcina con fiore di stoffa, in color panna o rosso. Sono quindi davvero semplici ed eleganti le 3 idee per acconciare i capelli da sole per le feste.