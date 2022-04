Se abbiamo la casa invasa da scatole delle scarpe vuote e non sappiamo cosa farne, non le buttiamo perché possiamo dare loro una nuova vita creando degli oggetti molto utili e carini.

Con un po’ di pazienza e di creatività possiamo mettere in atto, un simpatico riciclo creativo.

Vediamo come riciclare le scatole delle scarpe.

Uno splendido porta penne

Una scatola delle scarpe può trasformarsi in uno splendido portapenne.

Ecco cosa occorre per realizzarlo:

a) scatola di cartone;

b) carta da regalo;

c) colla vinilica, pennello e bicchierino;

d) taglierino, matita e righello.

Procedimento

Scegliere l’altezza che dovrà avere il portapenne, e con le forbici tagliare la scatola.

Il prossimo passo è prendere le misure, e tagliare la carta da regalo per rivestire internamente la scatola. Tagliare per ogni lato 1 centimetro in più.

Dopo aver diluito la colla vinilica in un bicchiere con un po’ d’acqua, con un pennello spalmarla sul fondo della scatola ed attaccare il foglio.

Ripetere l’operazione per ogni lato della scatola e foderare anche l’esterno.

Procedere col formare dei divisori interni della stessa altezza e larghezza della scatola, e foderarli con la carta da regalo.

Ecco realizzato un carino portapenne!

Come riciclare le scatole delle scarpe per creare oggetti molto utili ed interessanti

Pensili

Si possono attaccare al muro di una cameretta le scatole e rivestirle con della carta colorata. Saranno molto comodi per poggiare dei portafoto, delle piantine e suppellettili.

Creare una scarpiera

Questa potrebbe essere un’idea molto interessante. Non è difficile, basta unire le scatole una accanto all’altra creando alcuni piani. Eseguire un’apertura sul loro lato anteriore, e usare i coperchi come ripiani poggiandone uno su ogni scatola. La scarpiera può essere decorata rivestendo ogni scatola, con carta colorata.

Un grazioso portagioie

Con una scatola per scarpe si può realizzare un grazioso portagioie e tenere in ordine orecchìni, bracciali e anelli. Ricavare dal cartoncino gli scomparti e foderare con la carta colorata.

Lettura consigliata

Ecco alcune belle idee per riciclare le bottiglie di vetro vuote e decorare in modo unico e originale la casa