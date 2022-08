Quando una donna è incinta cambiano molte cose a livello fisico e mentale. Gli ormoni che sono presenti in gran quantità creano delle reazioni diverse dal normale. Tutto l’organismo lavora dal primo giorno per preparare il corpo ad accogliere la nuova vita. Questo è bellissimo, ma anche problematico a volte. Uno dei problemi più diffusi in gravidanza, ad esempio, è la difficoltà a dormire bene.

I primi tempi sono dominati dalle nausee, da problemi digestivi e da paure e ansie, mentre il secondo ed il terzo trimestre sono impegnativi per le dimensioni del bambino e della pancia. Tuttavia, ci sono semplici accortezze che migliorerebbero la qualità del sonno con il pancione. Dunque, perché non seguirle in modo da garantire un buon riposo sia alla mamma che al bambino?

Fondazione Veronesi ha rilasciato sul proprio sito una lista di piccoli trucchi per riuscire a sistemarsi meglio la notte e per creare tutte le condizioni favorevoli al sonno e al riposo. Il riposo, soprattutto in gravidanza, è fondamentale per l’organismo. Se manca iniziano ben presto i problemi di salute.

Semplici accortezze che migliorerebbero la qualità del sonno in gravidanza

L’autorevole Fondazione descrive il riposo come una fase fondamentale per la salute di una donna in gravidanza. Il motivo è ovvio, ma la scienza ha condotto diversi studi che hanno dimostrato un collegamento tra i disturbi del sonno del bambino e quelli della mamma. Quindi, alcuni trucchetti per poter dormire meglio, soprattutto in questo periodo estivo, sono questi:

fare attività fisica durante il giorno, ma mai prima di distendersi a letto;

cercare di mantenere la stanza da letto fresca di giorno, anche con il condizionatore, per poi avere una temperatura che non sia inferiore ai 25 gradi;

preferire sempre la posizione su un fianco;

non usare dispositivi elettronici nelle due o tre ore prima di sdraiarsi;

cercare di far passare del tempo dalla cena al momento in cui si va a dormire;

evitare alcolici e caffeina;

bere camomilla.

Seguendo queste semplici accortezze la qualità del sonno migliorerà in un batter d’occhio. Basta davvero poco: la posizione giusta, la temperatura giusta, l’esercizio e un’alimentazione corretta.

Come migliorare le condizioni del sonno quando si aspetta un bambino

Oltre a fare molta attenzione a dormire su un fianco, magari sollevando anche le gambe per evitare che si gonfino, è importante dormire in una stanza adatta. La temperatura è fondamentale. D’estate non deve essere inferiore a 25-26 gradi così come d’inverno dovrebbe mantenersi non oltre i 18 gradi. Inoltre, aiuta non avere luci e dispositivi elettronici attorno al letto, così come avere una stanza ordinata, pulita e con un buon profumo.

A seconda dei gusti della persona si può pensare di aggiungere in camera qualche pianta che rilasci ossigeno durante la notte e che magari possa diffondere nell’aria anche un buon odore. Alcuni odori aiutano a rilassare corpo e mente e sarebbe una scelta del tutto appropriata per riuscire a contrastare l’ansia del periodo della gravidanza.

