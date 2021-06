Indecisi su quale fiore piantare? Abbiamo una sensazionale pianta dai mille colori che adorna alla perfezione il nostro giardino o i vasi durante il periodo estivo. Se semineremo questo fiore, le aiuole del giardino saranno piene di colore. Ma si può coltivare anche in vaso. La pianta che proponiamo è molto particolare e dalla forma super accattivante.

Ovviamente, se ne possono piantare due o tre, non è necessario ricoprire il nostro giardino con questo fiore, anche perché necessita un po’ di spazio tra un seme e l’altro. Vediamo nel dettaglio questa sensazionale pianta dai mille colori che adorna alla perfezione il nostro giardino o i vasi durante il periodo estivo.

La celosia

La pianta di cui stiamo parlando è la celosia. È abbastanza rara ed è una pianta che ha origine nell’Asia tropicale. Non è una pianta perenne, ma è annua. Questo vuol dire che dopo aver fatto il suo corso di vita, che comprende la messa delle foglie, la fioritura e la riproduzione, purtroppo si secca e muore.

Ma durante il suo ciclo vitale, la celosia è una pianta che regalerà tantissime gioie. La particolarità di questa pianta è il suo fiore piumato dai mille colori. Un vero spettacolo della natura.

Come prendersene cura

Come detto prima, essendo una pianta tipica del periodo estivo, amerà le alte temperature. Infatti, deve essere messa in luogo caldo e ben illuminato. Ama il sole diretto e, se tenuta in vaso sui balconi o davanzali, cerchiamo di esporla sempre a Sud o a Ovest.

Bisogna seminare la pianta durante la primavera, intorno a marzo, la temperatura di germinazione indicativamente deve essere attorno ai 18 gradi. Si può aggiungere del concime ricco di azoto nelle piante giovani per poi passare ad un fertilizzante ricco di potassio. Con l’arrivo dell’estate poi, le piante inizieranno a fare i primi fiori che con il tempo diventeranno belli alti e pieni di colore.

