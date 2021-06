Non dobbiamo andare tanto lontano da casa per scoprire luoghi che sembrano usciti da una fiaba. A pochi chilometri dalle Alpi sorge un castello immerso in un bosco che sembra incantato, da visitare per una gita da sogno.

Ma non solo, questo sito ospita anche un museo in cui ammirare opere d’arte uniche. È inoltre perfetto sia per una gita breve che come prima tappa per un viaggio alla scoperta dei dintorni. Dopo averlo visitato è infatti possibile inoltrarsi nella Val Chisone e visitare il borgo dipinto tra i più belli d’Italia e la Grande Muraglia Piemontese.

Un castello unico

Parliamo infatti del Castello di Miradolo, che sorge all’interno del comune di San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino. Oggi il castello è gestito dalla fondazione Cosso, che l’ha reso un centro culturale unico. Costruito nel XV secolo, il castello è appartenuto per moltissime generazioni ai conti Cacherano di Bricherasio. Il castello che vediamo oggi, però, è frutto di una ristrutturazione avvenuta nell’Ottocento.

Da più di dieci anni, inoltre, il castello ospita diverse mostre artistiche curate da personaggi di spicco come Vittorio Sgarbi. Negli anni per le sue sale sono passate le opere di Tiepolo, Caravaggio, Oliviero Toscani e altri grandi dell’arte di oggi e di ieri. Ma non solo. Presso il castello vengono organizzati eventi unici come concerti all’alba, tour dell’edificio, mostre di floricoltura e molto altro.

Il parco

Il parco

Se non sono presenti mostre è però possibile comunque visitare il meraviglioso parco del castello. Il parco, composto da una radura e un'area boschiva, è annoverato tra i giardini storici del Piemonte. Al suo interno possiamo infatti trovare circa 70 specie e quasi duemila alberi.

A spasso per il parco, quindi, possiamo sentirci come immersi in un bosco delle fiabe. Potremo andare alla scoperta di diversi tipi di alberi e magari incontrare alcuni degli animali, come gli scoiattoli, che abitano il parco. Durante la bella stagione, inoltre, è il parco a ospitare alcuni degli eventi che hanno luogo presso il castello.