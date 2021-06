La pizza non è solo cibo. Per noi italiani almeno, la pizza è quasi un momento religioso. E per chi religioso non è la pizza può considerarsi quantomeno un fenomeno culturale.

Ci sono migliaia di ricette per prepararla, varianti infinite di ingredienti da usare e consigli e trucchi di tanti pizzaioli famosi. Anche Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo sottolineati alcuni, specialmente questo che ci sembra molto utile.

Tuttavia, come si ricordava, la pizza non è solo l’alimento. La pizza è un insieme di cose che ci fanno sentire bene. In particolare, ci fanno sentire parte di un momento comune di condivisione. Parte di un gruppo di amici, parte di quelle due ore in cui il Mondo sembra fermarsi e noi godere dei suoi gusti.

Quando la ordiniamo a casa, la pizza arriva dentro al suo cartone. Spesso, però, noi lo buttiamo subito dopo, senza capire che invece potrebbe essere un oggetto di valore. Per noi? No, sembra proprio di no. Per i bambini però, sì. Infatti, non butteremo mai più via i cartoni della pizza sapendo cosa possiamo farci di bello.

I bambini

I bambini sembrano proprio i grandi assenti della nostra società. Da una parte, pensiamo invece che la nostra società giri attorno a loro: no. Certo, possiamo riempirli di giochi, tablet, oggetti. Ma sappiamo perché lo facciamo?

Sembra proprio che tutti questi gesti siano dettati dal nostro egoismo. Li vogliamo tranquilli, in un angolo a giocare. Insomma, vogliamo che ci lascino in pace. Ecco, nulla di più sbagliato: li dimentichiamo, ce ne liberiamo. Sembra proprio essere ora di cambiare.

Non butteremo mai più via i cartoni della pizza sapendo cosa possiamo farci di bello

Se non buttiamo i cartoni della pizza e prendiamo dei colori, possiamo trasformare la serata di un bambino. Lo chiamiamo, lo facciamo sedere vicino a noi e cominciamo a colorare insieme il cartone.

Insieme, questa è la parte più importante di tutto. Proviamo a concedergli almeno 15 minuti, e la sua felicità sarà la nostra più bella vittoria.