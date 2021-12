Perdere peso è sicuramente un argomento che interessa e coinvolge tantissime persone. Se poi pensiamo che ci troviamo a ridosso delle festività natalizie, allora la questione si fa ancora più spinosa. Diverse persone, infatti, sentono di aver mangiato troppo forse durante i pranzi e le cene con famiglia e amici e vorrebbero dimagrire un po’ in vista del nuovo anno. Partiamo con il dire che, in realtà, non c’è nulla di male nel prendere qualche chilo. Se il nostro medico ci ha concesso di uscire dal nostro regime alimentare per qualche giorno e questo ha portato un aumento di peso, non disperiamoci. Piuttosto, preoccupiamoci di aver passato delle belle giornate in compagnia.

Sembrerà banale ma una semplice abitudine che quasi nessuno adotta potrebbe aiutarci a perdere peso

Ovviamente, quindi, la cosa più importante è essere in salute, anche con qualche chilo in più sulla bilancia. È anche vero, però, che per molte persone questo è un cruccio non indifferente. E quindi potremmo provare a correre ai ripari, ma sempre con la guida di un medico e mai in modo indipendente. Ci sono diverse diete e regimi alimentari che si potrebbero seguire, ma esistono anche delle azioni che non sempre teniamo in considerazione e che invece potrebbero diventare delle grandissime alleate se volessimo dimagrire. Soprattutto una di queste viene suggerita da una ricerca inglese e potrebbe stupire molti di noi. E forse sembrerà banale ma una semplice abitudine che quasi nessuno adotta potrebbe aiutarci a perdere peso.

Secondo una ricerca, le persone che pensano di aver mangiato a sufficienza si sentiranno più sazie

Secondo una ricerca inglese, per perdere un po’ di peso dovremmo semplicemente convincerci di aver mangiato abbondantemente. Diciamo che questo tipo di abitudine andrebbe bene soprattutto per coloro che hanno appena iniziato una dieta sotto consiglio medico. E quindi si stanno abituando a porzioni minori, che potrebbero fargli sentire la fame. In questo caso, gli studiosi sono convinti che il nostro cervello possa fare molto. Come riporta la Fondazione Veronesi, infatti, lo studio si è concentrato su circa 100 volontari. Ad alcuni è stato fatto credere di aver mangiato 300 ml di minestra, ad altri 500 ml, nonostante in realtà la quantità fosse la stessa per tutti i gruppi. Ciò che, però, è emerso è che coloro che credevano di aver mangiato di più, si sentivano più sazi.

Questo vuol dire che alcune volte sentirsi soddisfatti del proprio pasto ci porta automaticamente a pensare di non avere più fame. Attenzione però. Questo non vuol dire mangiare poco o saltare i pasti, convincendosi di aver mangiato a sufficienza. Piuttosto, se stiamo seguendo un regime alimentare dato da un medico o da un esperto, potremmo stare più tranquilli e adottare questa tecnica quando arriva la voglia di infrangerlo.

