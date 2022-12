Questi 3 famosi libri da leggere a Natale sono appassionanti e ricchi di sentimenti

A Natale tra un pranzo e l’altro leggiamo alcuni libri molto interessanti perfetti per le feste. Tra questi due classici della letteratura e un romanzo uscito da poco.

Il periodo natalizio ci permetterà di ricaricare le batterie e riposarci qualche giorno. Concedersi qualche momento di tranquillità sarà importante per ricominciare a gennaio con il piede giusto. Per rilassarsi oltre a guardare serie televisive e film ci si potrà anche perdere tra libri da sogno. Ci sono alcuni romanzi da leggere proprio nel periodo natalizio per immergersi al meglio nelle festività. Tra questi troviamo il famosissimo Canto di Natale di Charles Dickens, il Natale di Poirot di Agatha Christie e Let it Snow di John Green.

Questi 3 famosi libri da leggere a Natale sono davvero dei capolavori

Il primo romanzo di cui si tratterà è il famosissimo e molto commovente Canto di Natale di Charles Dickens. Un libro che vede protagonista il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge che, proprio durante la notte di Natale, avrà modo di redimersi. Infatti arriveranno a fargli visita tre diversi fantasmi. Il fantasma del Natale presente, passato e futuro. Lo spirito nel Natale Passato riporta il protagonista indietro nel tempo, precisamente nella sua infanzia. Un passato triste e solitario fatto di studio e pochi affetti. Per il Natale Presente, al contrario, Scrooge verrà portato a vedere la felicità di coloro che trascorrono il Natale in famiglia. Non sono i soldi a creare felicità, bensì il calore di chi ci ama. Il Natale Futuro, invece, si concentra sulla morte, precisamente quella del protagonista. Il finale sarà sorprendente e sarà caratterizzato da una sorta di redenzione.

Il Natale di Poirot

Il secondo romanzo da leggere a Natale vede come protagonista uno dei più famosi investigatori di sempre, Hercule Poirot. Il personaggio nato dalla mente della scrittrice Agatha Christie anche a Natale si troverà ad affrontare un omicidio. Un caso difficile che porterà alla luce i contrasti nati all’interno delle famiglie. Contrasti che aumenteranno proprio nel periodo natalizio. La vittima, un vecchio cattivo e dispotico, potrebbe essere stato ucciso proprio da un membro della sua famiglia. Starà a Poirot scoprire il colpevole.

Let it snow

Da ultimo Let it snow- Innamorarsi sotto la neve dell’autore John Green. Non un semplice romanzo, ma tre racconti d’amore ambientati proprio durante le feste. Pagina dopo pagina si troveranno situazioni molto divertenti, sentimenti e molto amore. A causa di una tormenta di neve le esistenze di tre persone si riempiranno di imprevisti e colpi di scena. Le storie si intrecceranno tra loro per dare vita ad una trama molto coinvolgente e divertente. Un libro che si legge velocemente e che ci riempirà di felicità, ma ci farà anche riflettere proprio durante le feste natalizie. Sono questi 3 famosi libri da leggere a Natale i più amati di sempre.