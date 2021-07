L’Italia è famosa in tutto il Mondo per le sue bellezze storiche e paesaggistiche. Tra le regioni italiane più amate e conosciute anche all’estero per la sua bellezza c’è senza dubbio la Sardegna.

In un nostro precedente articolo, abbiamo parlato di una località sarda che sembra uscita da una cartolina. Oggi la Redazione vuole fare scoprire ai suoi Lettori un altro luogo davvero bellissimo. Sembrano le Maldive ma è in Sardegna questa spiaggia poco conosciuta di sabbia bianchissima. Stiamo parlando della spiaggia di Maristella.

Dopo aver letto questo articolo scopriremo perché vale la pena recarsi qui almeno una volta nella vita.

Sembrano le Maldive ma è in Sardegna questa spiaggia poco conosciuta di sabbia bianchissima

Nella Riviera del Corallo, nel Golfo di Porto Conte si trova questa bellissima spiaggia. La spiaggia di Maristella si trova nel nord ovest dell’isola e fa parte del territorio di Alghero. È un piccolo tratto di spiaggia libera e poco conosciuta dai turisti. Infatti, è generalmente frequentata da coloro che vivono nei dintorni. Questo luogo è perfetto per tutti coloro che vogliono trascorrere ore di relax e pace immersi nella natura incontaminata.

Come già accennato in precedenza, si tratta di una spiaggia piccola che misura appena 250 metri di lunghezza per 12 di larghezza. È una spiaggia attrezzata con tutte le comodità che possiamo cercare.

Durante la stagione estiva, la spiaggia è supervisionata da un bagnino che controlla e fa in modo che non ci siano pericoli. Questa caratteristica unita al fatto che le acque sono poco profonde, rendono questa spiaggia perfetta per una vacanza in famiglia.

Infine, la spiaggia di Marinella è accessibile anche per persone con disabilità offrendo l’accesso tramite rampe apposite.

Come raggiungerla

Raggiungere la spiaggia di Marinella non è affatto difficile. Una volta giunti a Porto Conte Marina dopo l’hotel che porta lo stesso nome, dobbiamo svoltare a sinistra e qui troveremo un parcheggio.

A questo punto, dovremo proseguire a piedi per circa 100 metri percorrendo un sentiero sterrato.

In alternativa possiamo raggiungere la spiaggia di Marinella tramite mezzi pubblici che partono dalla città di Alghero. Infine, possiamo arrivare alla nostra destinazione via mare noleggiando una piccola imbarcazione.