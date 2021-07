Ogni qualvolta ci prendiamo il tempo di viaggiare nel nostro Paese, scopriamo angoli sempre nuovi e meravigliosi. In questo caso ci concentriamo sulle bellezze naturali di un luogo davvero unico. Si tratta di una piccola isola dalla natura incontaminata e che vanta spiagge mozzafiato. Stiamo parlando di Isola Giardinelli.

Sabbia bianca e finissima e acque turchesi contraddistinguono quest’incantevole isola italiana poco conosciuta

Nel nord-est della Sardegna si trova un luogo chiamato Isola Giardinelli e fa parte della provincia di Sassari. Questa è una delle isole minori dell’arcipelago della Maddalena ed è caratterizzata da natura selvaggia e panorami che lasciano senza parole. Non ci stupisce scoprire che fa parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena. La sua flora è varia e stupenda, qui possiamo trovare la vegetazione tipica della macchia mediterranea come agrumi, ulivi e oleandri. Isola Giardinelli è collegata a La Maddalena da un istmo artificiale.

Le sue spiagge

Le spiagge di Isola Giardinelli sono varie. Qui, infatti possiamo trovare scogli di colore rosa e spiagge di sabbia bianca e finissima.

La spiaggetta di Giardinelli è un vero e proprio angolo di paradiso. È di piccole dimensioni e caratterizzata da acque turchesi, cristalline e sabbia soffice. È una spiaggia poco frequentata e perfetta per chi vuole rilassarsi cullato dal rumore delle onde del mare.

Un’altra meravigliosa spiaggia è Testa di polpo. Ciò che la rende caratteristica e che le dà il nome è uno scoglio che somiglia alla testa di un polpo. Qui la sabbia bianca e fine si fonde con il mare dai toni turchesi rendendo questa spiaggia un luogo davvero unico.

Come arrivare qui

Sabbia bianca e finissima e acque turchesi contraddistinguono quest’incantevole isola italiana poco conosciuta. Per arrivare a Isola Giardinelli dobbiamo attraversare un ponte che la collega all’isola madre. Isola Giardinelli si trova a circa 5 km dal comune de La Maddalena. Una volta giunti sull’isola della Maddalena dobbiamo proseguire in direzione Cala di Chiesa. Seguiamo il lungomare ed arrivati alla frazione di Moneta troviamo le indicazioni per Isola Giardinelli.

