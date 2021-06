Per molte persone “estate” significa mare e sappiamo tutti che l’Italia possiede luoghi da sogno e spiagge incantevoli. Se stiamo cercando una meta per le vacanze 2021, questa è quella che fa per noi. Oggi con questo articolo, la Redazione vuole consigliare una meta poco conosciuta e lontana dal turismo di massa.

Sembrano i Caraibi e invece è in Salento questa località incantevole e imperdibile.

Carovigno

Carovigno è una cittadina che si trova nel Salento settentrionale, in provincia di Brindisi. Questa cittadina vanta antiche origini, e un tempo fu un fiorente centro messapico. Ancora oggi, passeggiando per la città possiamo vedere i resti delle antiche mura.

Il suo territorio è costellato da ulivi, mandorli e colline che scivolano verso il mare eletto Bandiera Blu proprio quest’anno.

Questa cittadina si caratterizza per la sua particolare architettura e le torri d’avvistamento che un tempo servivano a difendere il territorio dai conquistatori e dagli invasori.

Sembrano i Caraibi e invece è in Salento questa località incantevole e imperdibile

Per godere appieno delle bellezze di questa cittadina consigliamo di percorrerla a piedi o in bicicletta.

Iniziamo dal centro storico di Carovigno, detto “la terra”. Sul punto più alto del centro storico troviamo il Castello Dentice di Frasso, costruito intorno al XI secolo. Questo sorge in posizione strategica e si presenta a pianta triangolare.

Dall’altra parte delle mura, possiamo vedere Porta Brindisi che si trova accanto a un’antica torre quadrangolare e a quella dell’orologio. Qui spicca anche la Chiesa del Carmine, un edificio costruito nel XVII secolo.

E infine, ancora oggi è presente, attivo e funzionante il forno pubblico “Lu scattusu”. I prodotti cotti sulla pietra prendono un sapore inconfondibile per via delle fascine d’ulivo che lo alimentano.

Per quanto riguarda le spiagge, Carovigno possiede ben 14 chilometri di costa. Le sue spiagge sono molto varie e qui possiamo trovare basse scogliere, calette ed ampie spiagge di sabbia bianca e finissima.

La Mezzaluna, nome dovuto alla sua particolare forma, è la spiaggia perfetta per i bambini perché possiede un fondale basso e sabbioso. L’Isoletta, invece, è una spiaggia che deve il nome alla piccola isoletta scogliosa che si trova di fronte. La sua spiaggia è piccola, ed anche questa è adatta ai bambini soprattutto nel primo tratto.

Approfondimento

È uno dei borghi medievali più belli d’Italia e si trova a soli due passi da spiagge bianche e meravigliose in grado di rapirci il cuore.