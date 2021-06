Se stiamo cercando il luogo perfetto per trascorrere un weekend circondati da storia, paesaggi magnifici e spiagge da sogno, questo è il posto giusto. L’estate è alle porte ormai e la voglia di viaggiare è tanta. Oggi vogliamo far scoprire uno dei tanti gioielli della nostra terra che si trova nel Sud Italia. È uno dei borghi medievali più belli d’Italia e si trova a soli due passi da spiagge bianche e meravigliose in grado di rapirci il cuore.

Bernalda

A pochi chilometri da Lido di Metaponto in provincia di Matera, si trova un borgo meraviglioso dalla storia molto antica. Questo è ciò che testimoniano i ritrovamenti archeologici risalenti alla Magna Grecia. Il valore del suo patrimonio culturale è davvero inestimabile e Bernalda è conosciuto come uno dei borghi medievali più belli del nostro Paese. Quello che forse in pochi sanno è che il famoso regista Francis Ford Coppola è il cittadino onorario di questa cittadina. Infatti, egli è molto legato alla terra dei suoi avi e proprio qui ha trasformato una dimora storica, Palazzo Margherita in un resort di lusso.

Come già accennato in precedenza, Bernalda è un luogo ricco di storia e dunque una visita al centro storico è irrinunciabile. Il borgo è a pianta medievale e dunque possiamo iniziare il nostro tour partendo dalla centrale Chiesa di San Bernardo da Siena. La chiesa si trova nella piazza omonima e risale alla prima metà del XVI secolo. Da qui possiamo perderci nei vari e piccoli vicoli che conducono al Castello. Questo castello è stato edificato dai Normanni nel XI secolo e poi restaurato successivamente dagli Aragonesi. Proseguiamo arrivando al punto panoramico di Bernalda dal quale possiamo godere di una vista mozzafiato sulla valle del Basento e sul mare all’orizzonte. Per quanto riguarda il mare e le spiagge, Bernalda è stata Bandiera Blu nel 2018. Infatti, le sue spiagge pulite e di sabbia bianca si affacciano su un mare dalle acque limpide del quale è impossibile non innamorarsi.

