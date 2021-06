I capperi sono molto utilizzati nella cucina italiana, perché donano sapidità e gusto ai piatti che prepariamo. Sono utili per condire pietanze molto semplici, come un piatto di pasta, per condire il pesce, alcune verdure e tanto altro.

Il bocciolo ancora chiuso di questa pianta arbustiva rampicante è una eccellenza mediterranea. Cresce lungo i litorali aridi e sassosi o anche nell’entroterra. La pianta è costituita da foglie ovali e grandi fiori bianco rosati, ma la parte che mangiamo sono i piccoli noccioli fiorali chiusi e raccolti in primavera.

I capperi contengono un’alta quantità di betacarotene, flavonoidi, antiossidanti, quercetina e rutina. Hanno pochissime calorie, circa 23 per ogni cento grammi di prodotto.

In questo articolo vedremo che in pochi sanno che è questo il procedimento giusto per utilizzare al meglio i capperi in cucina. I capperi in genere vengono conservati sotto sale, quindi prima di essere consumati dobbiamo dissalarli. Questo procedimento viene eseguito il più delle volte in maniera errata. La conseguenza è quella di fargli perdere il loro caratteristico sapore. Sapere come dissalarli nel modo giusto, vuol dire risaltare il loro unico e particolare sapore. Vediamo i procedimenti esatti per preservare il loro inconfondibile gusto.

In pochi sanno che è questo il procedimento giusto per utilizzare al meglio i capperi in cucina

Dissalatura con ammollo in acqua

Immergere i capperi salati in acqua a temperatura ambiente, per circa 12 ore. L’acqua deve essere il doppio della quantità dei capperi. Durante le 12 ore bisogna cambiarla 3 o 4 volte. Se i capperi che utilizziamo sono grandi o medi, aumentare i tempi dell’ammollo. Se sono molto piccoli, allora basta semplicemente metterli in un colino e sciacquarli con acqua corrente. Lasciarli a bagno in acqua fredda per un paio di ore.

Dissalatura nel vino bianco

Il secondo metodo per dissalare i capperi è quello di sciacquarli sotto l’acqua corrente e di immergerli in un poco di vino bianco. Grazie al vino, il sale si scioglierà completamente ed i capperi manterranno il loro sapore.

Come conservare i capperi dissalati

I capperi dissalati e non utilizzati subito possono essere conservati in recipienti di vetro, ricoperti di olio e messi in frigorifero.