Per trascorrere delle vacanze da sogno in luoghi magici e dove il tempo sembra non trascorrere, non serve andare lontano. In Italia, esiste un luogo pieno di fascino e di storia nella Liguria di levante, costituito da alcuni borghi di pescatori ed agricoltori.

Oltre 1000 anni fa, alcuni popoli dell’entroterra scesero verso la costa e qui si stabilirono, terrazzando le colline per l’agricoltura. Così nacquero 5 borghi a picco sul mare.

Si tratta delle Cinque Terre, patrimonio dell’UNESCO dal 1997 per il loro incredibile fascino e la loro unicità.

Questi piccoli borghi paradisiaci circondati da montagne e coste incantate sono la perla della Liguria, mete turistiche affascinanti e senza tempo

Come si intuisce dal nome, le Cinque Terre sono 5 paesini situati a picco sul mar Ligure e che in totale coprono circa 12 km di spiaggia. I paesi sono: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso.

Le Cinque Terre sono da vivere come un luogo unico, perché sono luoghi con anime diverse ma che condividono il fascino indimenticabile. Quindi, se si è pronti ad affrontare scalini, salite, discese, e un po’ di fatica, sono un luogo che certamente non deluderà.

Consigli pratici per visitare le Cinque Terre

Il fascino delle Cinque Terre è per l'appunto dovuto al fatto che qui l'uomo non ha alterato il fascino dei borghi. Anche per questo, spesso mancano strade comodamente percorribili ed è difficile muoversi tra i vari borghi.

Per cui, sarà necessario prenotare in anticipo per la visita ai borghi, e si consiglia di prenotare in albergo fuori dai 5 borghi. Così, si risparmierà, e sarà più semplice muoversi alla scoperta delle Terre. Per raggiungerle, le opzioni sono tre: in macchina, in treno o con il traghetto.

Per visitare con calma questi borghi, si consiglia di avere almeno 3 giorni per il viaggio. Oppure, se si ha un solo giorno, il consiglio è di girare a piedi i 12 km di costa delle Cinque Terre per respirare a pieni polmoni il fascino dei borghi.