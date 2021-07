Siamo in estate ed è logico pensare subito ad un pranzo o una cena con del pesce. Magari accompagnato da un buon vino bianco fresco e dissetante, o perché no da una gustosa bollicina. Dato il bel tempo si possono organizzare cene con amici, allora perché non provare a stupirli?

Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa consiglia uno straordinario primo piatto che farà venire l’acquolina in bocca a tutti.

Ecco un delizioso piatto di mare che stupirà anche gli ospiti più esigenti

Il piatto che proponiamo oggi è davvero un trionfo del mare. Ecco le linguine con granchio, gamberoni e vongole.

Questi gli ingredienti occorrenti per due persone:

a) 200 grammi di linguine;

b) 500 grammi di vongole veraci;

c) quattro gamberoni;

d) due granchi medi;

e) cinque pomodorini;

f) due spicchio d’aglio;

g) olio evo;

h) prezzemolo;

i) un po’ di vino bianco;

l) sale e pepe quanto basta.

Procedimento

In una pentola alta aggiungiamo abbondante acqua e mettiamola sul fornello acceso. Appena raggiunto il bollore inseriamo i granchi e li lasciamo bollire per almeno 5 minuti. Li scoliamo e passiamo sotto l’acqua fresca così non ci scotteremo per aprirli. Li rompiamo a metà e li puliamo, facciamo lo stesso con le chele aiutandoci con una pinza. E li lasciamo un attimo da parte.

Ora mettiamo la pentola con l’acqua per la pasta e accendiamo il fornello. Nel frattempo, in una padella mettiamo un po’ di olio evo e i due spicchi di aglio. Facciamo dorare e aggiungiamo le vongole già spurgate. Quando si saranno aperte le togliamo e conserviamo il sughetto. Sempre nella stessa padella ora mettiamo la polpa di granchio che avremo tagliato finemente.

Facciamo rosolare e sfumiamo con il vino bianco. Appena tutto l’alcol sarà evaporato aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà e facciamo cuocere aggiungendo un po’ di acqua di cottura. Ora avremo un gustosissimo sughetto al sapore di mare. Rimettiamo le vongole e la polpa di granchio in padella. Aggiungiamo un po’ di sughetto delle vongole filtrato e abbondante prezzemolo tritato.

Caliamo le nostre linguine e scoliamole al dente. Prima di aggiungerle in padella prendiamo i gamberoni che avremo pulito per bene. Li aggiungiamo al sughetto di mare con una spolverata di pepe. Uniamo le linguine e saltiamole per qualche minuto. Se serve aggiungiamo un po’ di acqua di cottura per amalgamare bene il tutto. Assaggiamo e se serve aggiungiamo del sale. E siamo pronti per impiattare!

Quindi, ecco un delizioso piatto di mare che stupirà anche gli ospiti più esigenti. Queste linguine al sapore di mare sono una vera goduria.