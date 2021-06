Le ultime giornate di contrattazione sono state davvero di alti e bassi e continui segnali contrastanti in un senso o nell’altro. Queste sono ore decisive per definire la tendenza di 3 titoli quotati a Piazza Affari ma procediamo per gradi andando a monitorare prima i livelli chiave del Ftse Mib Future.

Dalla chiusura di contrattazione del 18 giugno, il Future ha formato una figura di inversione ribassista sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale. Fino ad oggi la tendenza è rimasta ribassista nonostante alcuni tentativi di forte rimbalzo. Per oggi, solo una chiusura giornaliera superiore a 25.295 potrebbe ristabilire il trend rialzista.

Fino a quando quindi non si formerà lo swing rialzista e questo andrà valutato di giorno in giorno, saranno possibili discese fino all’area 24.525 e poi 23.295.

Attenzione quindi a quello che accadrà nelle prossime giornate di contrattazione.

Ore decisive per definire la tendenza di 3 titoli quotati a Piazza Affari

Il nostro Ufficio Studi nelle ultime giornate continua a monitorare attentamente titoli ad ampia capitalizzazione che ai livelli attuali presentano interessanti margini di sottovalutazione rispetto al fair value stimato. Ci riferiamo a Generali Assicurazioni, Stellantis e Telecom Italia (MIL:TIT).

Cosa attendere? Puntare al rialzo o al ribasso con questi titoli?

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 16,655. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 17 euro sono possibili ribassi fino all’area 16,23 e poi 15,16. Riteniamo che se il ribasso continuerà nel range appena individuato potrebbe poi formarsi un nuovo swing rialzista di breve e medio termine.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,952. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 17,288 euro sono possibili ribassi fino all’area 14,70 e poi 13,96. Riteniamo che se il ribasso continuerà nel range appena individuato potrebbe poi formarsi un nuovo swing rialzista di breve e medio termine.

Telecom Italia, ultimo prezzo a 0,4255. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 0,4387 euro sono possibili ribassi fino all’area 0,421 e poi 0,399. Riteniamo che se il ribasso continuerà nel range appena individuato potrebbe poi formarsi un nuovo swing rialzista di breve e medio termine.