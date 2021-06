Le zanzare sono un problema comune a tutti i Paesi del mondo. Questi insetti fastidiosi sono diffusi in tutti i continenti e le persone hanno escogitato vari modi per allontanarli dalle proprie case.

Se noi abbiamo a disposizione diversi repellenti spray, prodotti che contengono sostanze sgradite agli insetti, spesso non amiamo spruzzare prodotti chimici di sintesi negli ambienti in cui i nostri cari vivono.

Oggi vogliamo parlare di un rimedio del tutto naturale che gli indios del Sudamerica usano per difendersi dalle zanzare. Vedremo qual è l’inaspettato rimedio per cacciare le zanzare quando ceniamo in giardino e sul balcone.

Dalla natura una soluzione naturale e profumata

In questo articolo abbiamo parlato di un rimedio tanto semplice quanto naturale che può proteggerci in maniera davvero efficace dai morsi delle zanzare. Le zanzariere però non sempre si possono usare, non di certo quando siamo all’aria aperta e ci spostiamo di continuo.

Oggi vogliamo parlare di un rimedio naturale che protegge dagli insetti indesiderati e avvolge l’atmosfera di un profumo gradevolissimo.

Si tratta del palo santo, un legno di un albero che cresce in Sudamerica che contiene numerose sostanze aromatiche. Le popolazioni native dei Paesi sudamericani solitamente bruciano questo legno quando cala il sole e le zanzare iniziano ad arrivare.

Solitamente vengono bruciate delle foglie assieme alla corteccia di questo legno e si sprigiona un odore gradevolissimo per l’uomo, ma fastidiosissimo per gli insetti.

È questo l’inaspettato rimedio per cacciare le zanzare quando ceniamo in giardino o sul balcone

Se noi vogliamo usare questo rimedio naturale possiamo procurarci dei bastoncini di palo santo e dargli fuoco con un accendino. Una volta che il palo santo inizia a bruciare, possiamo metterlo in un posacenere o in una ciotolina ignifuga e lasciare che continui a bruciare.

In questo modo potremo passare il nostro tempo in giardino o sul balcone e proteggere noi e i nostri cari dalle zanzare e agli insetti con un prodotto gradevole e naturale.