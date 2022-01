Quando da piccoli abbiamo letto la saga di Harry Potter ci sembrava di vivere in un altro Mondo. Sicuramente più interessante e bello del nostro, il mondo del piccolo mago era pieno di soprese, di persone e di fantasia. Castelli, magia e natura si mescolavano per creare una realtà in cui tutti contano e tutti hanno un ruolo.

Lo scenario medievale della scuola di Harry Potter ci faceva pensare ai castelli e alle cattedrali che visitiamo quando andiamo nei Paesi del centro e del nord Europa. Austria, Germania e Inghilterra sono, nel nostro immaginario collettivo, dei luoghi perfetti per un’ambientazione magica.

In realtà, anche in Italia abbiamo delle valli che possono benissimo prestarsi a questo genere di cose. Dovremmo cercare di conoscere meglio il nostro Paese, dato che rivela sempre delle bellissime sorprese. Infatti, sembra uscito da Harry Potter questo borgo medievale italiano economico e incantato, scopriamo di quale si tratta.

La Valle Grana

Come dicevamo, in Italia esistono delle valli con un’identità molto forte e con delle tradizioni culturali uniche. Nel Piemonte meridionale, a cavallo tra la Valle Maira e la Valle Stura troviamo la Valle Grana. In Italia si conosce poco la Valle, ma gli appassionati di formaggi conoscono di sicuro la produzione locale per eccellenza: il castelmagno.

Possiamo consumarlo fresco, direttamente tagliato su un tagliere, oppure possiamo usarlo come ingrediente per un buonissimo sugo per gnocchi. Tuttavia, oltre al castelmagno ci sono dei borghi bellissimi in Val Grana. A pochi chilometri da Caraglio, sulla parte destra della valle troviamo Montemale.

Di questa gloria passata ora resta un agglomerato di case, una chiesetta molto antica e un castello. Questi monumenti ci fanno pensare a Harry Potter perché sono immersi completamente nella natura e il loro stato di conservazione va in linea con lo sviluppo dei boschi. La chiesetta e il castello si trovano sulla sommità della collina su cui giace il borgo e permettono al visitatore di godere di una vista mozzafiato.

Sembra uscito da Harry Potter questo borgo medievale italiano economico e incantato

Visitare questo borgo vuol dire immergersi in varie fasi della storia d’Italia. Infatti, nasce con una forte presenza longobarda che poi si è declinata con l’arrivo dei monaci di San Colombano di Bobbio. Il Conte di Provenza ci soggiornò a varie riprese e poi i Marchesi di Saluzzo ne presero possesso. Le lotte con i Savoia costrinsero i marchesi ad abbandonare i luoghi fino all’arrivo dell’unità italiana.

In ambito gastronomico si segnala la presenza di una ricca coltivazione di tartufo nero, che dona ai piatti tipici un aroma del tutto particolare.

Approfondimento

Risparmiare tanto anche in vacanza si può fare, basta usare il cervello.