Ci immaginiamo spesso i cani come amici, come famigliari o semplicemente come bellissima compagnia. Non spaventiamoci, ciò è principalmente dovuto alla realtà dei fatti.

La maggior parte dei cani che noi italiani teniamo svolge appunto quel ruolo. Noi di ProiezionidiBorsa lo abbiamo già detto varie volte, specialmente in questo articolo. I cani devono essere scelti con estrema cura. Con ancora più cura, tuttavia, dovremmo scegliere quei cani che ci sono utili per compiere determinati lavori.

Non dimentichiamoci che il miglior amico dell’uomo nasce con questo ruolo da quando abbiamo scoperto che ci è utile. Infatti, con questo cane straordinario si possono fare tantissimi soldi.

Taboj, detto tabui

Siamo ad Alba, patria e regina, allo stesso tempo, del suo tartufo bianco. Qui esiste una razza di cani, o per meglio dire una tipologia di cani molto particolare. Cani meticci di taglia medio-piccola, hanno un fiuto incredibile. Caratteristica madre per trovare i tartufi, il loro fiuto è allenato fin dalla loro più tenera infanzia.

In particolare, i loro proprietari cospargono sulle mammelle delle loro madri dell’olio imbevuto di tartufo. Per un processo inconscio, questi cani assoceranno, quindi, per sempre questo odore all’ancestrale, al materno. I taboj sono fondamentali per trovare i tartufi: il naso umano non riesce minimamente a raggiungere il livello di questo favoloso cane.

C’è da sapere che questa tipologia di cane presenta un’unica caratteristica che la distingue dalle altre: proprio il suo fiuto e il suo allenamento. Colore, pelo, taglia non è determinante per capire se una cane è taboj o no.

Se si passeggia per i boschi delle Langhe e si vede un signore con un cane libero che annusa e segue le piste, la probabilità di vederlo è molto alta. I proprietari di appezzamenti boschivi ce ne hanno almeno uno. Oppure lo vorrebbero davvero avere, dato che con questo cane straordinario si possono fare tantissimi soldi.