Sembra uno splendido quadro questo borgo a pochi km da Trento da visitare per il ponte della Befana

Prima che finiscano le festività natalizie, non lasciamoci scappare l’opportunità di visitare questo borgo in Trentino Alto Adige. Scopriamo insieme di che paesino si tratta!

In Italia esistono dei luoghi meravigliosi che vale la pena di visitare. Posti così belli che sembrano usciti da un libro delle fiabe. Alcuni sono conosciuti e ammirati in tutto il Mondo, grazie al loro patrimonio artistico e culturale. Altri invece, sono dei posti nascosti, spesso di piccole dimensioni, che meritano di essere portati alla ribalta.

Da Nord a Sud, la nostra Penisola è disseminata di minuscoli paesini che nascondono un patrimonio di rara bellezza. Attraversando le piccole vie del paese, si possono scoprire dei palazzi antichi, dei castelli medievali e delle leggende tramandate di generazione in generazione. Per non parlare dei profumi della cucina che invadono tutto il centro.

Il Trentino Alto Adige tutto da scoprire

Le vacanze natalizie sono giunte quasi al termine, ma non lasciamoci scappare l’opportunità di sfruttare questo lungo ponte dell’Epifania.

Il Trentino Alto Adige, potrebbe essere una meta perfetta per organizzare una gita fuori porta. Una regione meravigliosa che riserva delle sorprese sia in estate che in inverno.

Un luogo ricco di castelli, laghi dalle acque cristalline, montagne, boschi incontaminati e così via. In Trentino troviamo anche il Giardino dei Ciucioi, un luogo molto particolare che vale la pena di visitare.

Sembra uno splendido quadro questo borgo da visitare tutto l’anno

Ma spostiamoci nella provincia Trento. In questi luoghi sorge uno dei borghi più belli d’Italia, che prende il nome di Pieve Tesino. Questo paesino conta più di 600 abitanti e si trova alle pendici del monte Silana.

Un centro culturale molto attivo e che ha dato i natali ad Alcide De Gasperi. Infatti, oggi, il paese lo omaggia dedicandogli un museo molto importante e rinomato.

Situato nella parte più alta del borgo troviamo la chiesa di Santa Maria Assunta. Una costruzione gotica che presenta al suo interno 3 navate sostenute da colonne e un battistero di stile rinascimentale.

Perdiamoci tra le stradine acciottolate del paese, fino ad arrivare al centro del borgo e ammirare Piazza Maggiore.

Cosa fare in primavera e in estate

Durante la primavera e l’estate i dintorni di Pieve Tesino sono perfetti per praticare del trekking e andare a cavallo. Ma ci sono anche dei percorsi adatti alle semplici passeggiate, perfetti per ammirare la natura incontaminata. Ad esempio, molto famoso è il percorso dell’Arboreto del Tesino che si estende per boschi e ambienti naturali. Un itinerario perfetto per chi ama la natura e vuole approfondire la conoscenza delle piante.

Sembra uno splendido quadro questo borgo che in inverno si tinge di bianco. In questo periodo la zona di Piave Tesino offre ai suoi visitatori tantissime attrazioni. È possibile sciare oppure praticare arrampicata sul ghiaccio.

Chi ama la natura non può assolutamente perdere il Giardino d’Europa. Si tratta di un polmone verde che omaggia Alcide De Gasperi. La sua forma ad anfiteatro è molto particolare e ricorda quella del Parlamento.