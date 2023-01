Qual è la migliore cucina al Mondo? Ecco svelata la top 3 dell’anno appena concluso

Si possono avere dei dubbi su quale sia effettivamente la cucina migliore al Mondo. Ma sicuramente due o tre Paesi si hanno in mente. Non resta che scoprire se i nostri pensieri sono realtà e correre quindi a mangiarla.

Sicuramente il proposito più gettonato per il nuovo anno è stato quello di mettersi a dieta e mangiare di meno e meglio. E allora ecco la classifica della migliore cucina che è sparsa per il Mondo. Una vera lista con un primo posto, una medaglia d’argento e una di bronzo.

Un anno dove faremo attenzione alla linea, ma come ogni anno d’altra parte, e un anno dove anche acquisteremo meno. Puntiamo sulla qualità e non sulla quantità. Quindi evitiamo di comprare cibo infinito che poi non mangia nessuno e si è costretti a buttare. Compriamo invece solo quello che effettivamente consumiamo.

Un anno in cui possiamo anche passare più tempo a casa e cucinare per noi oppure o i nostri figli. Possiamo scoprire nuove ricette e sicuramente tutto ciò che è fatto con le nostre mani ha un altro sapore: uno genuino. Spesso però la gente si chiede quale sia la migliore cucina che c’è.

Qual è la migliore cucina sul Globo

Ogni Paese ha i suoi punti forti. E ogni volta che si va in un Paese nuovo si dice: “devo provare quella cosa” oppure “questo è tipico di qui”.

TasteAtlas, nota guida i viaggi culinaria, ha detto la sua e ha fatto una bellissima classifica. Noi ci soffermeremo solo sulle prima tre, ma la lista continua ed è sempre una sorpresa.

Partiamo dal terzo posto dove troviamo la Spagna. Il Paese della paella, chorizo, churro, jamon e sangria. Un luogo senza dubbio incantevole, ricco di tradizioni, divertimento e che guarda al futuro con un cibo buonissimo.

Medaglia d’argento va invece alla Grecia. E anche qui non è possibile lamentarsi della località. Con quella storia, il mare e i villaggi. Qui dobbiamo assolutamente mangiare gyros, souvlaki, moussakà e la Feta.

E al primo posto?

Al primo posto troviamo la dolce e tenera cucina italiana che si aggiudica un punteggio, su una scala da 1 a 5, di ben 4,72 punti.

Secondo la guida tra i piatti più popolari troviamo la pizza, il risotto alla milanese, i ravioli, le tagliatelle al ragù alla bolognese e la carbonara.

I prodotti invece più noti sembrano essere la mozzarella, gli spaghetti, le lasagne, penne, maccheroni e ricotta. E sul finire ovviamente il caffè. Quindi, qual è la migliore cucina al Mondo? Quella italiana.