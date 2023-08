A quanto ammonta il patrimonio di Elettra Lamborghini, nipote di Ferruccio? Le cifre sono davvero da capogiro

L’ereditiera Elettra Lamborghini ha collezionato un successo dopo l’altro con le sue canzoni inconfondibili. Un’eclettica artista che ha partecipato a trasmissioni tv e assoluta icona di stile. Scopriamo qual è il suo patrimonio

Era il lontano 1963 quando Ferruccio Lamborghini fonda la Lamborghini Automobili, con sede a Sant’Agata Bolognese, nota casa automobilistica che produce vetture supersportive. Le auto con il famoso logo che ha come simbolo il Toro sono ancora oggi tra le più belle e prestanti al Mondo, frutto delle incredibili idee dell’imprenditore italiano. Negli anni Ferruccio ha accumulato una fortuna e, alla sua morte, il figlio Tonino ha ereditato l’azienda, portandola alle stelle. Una delle figlie di Tonino è diventata l’ereditiera più famosa ed esuberante d’Italia, e non solo, si tratta della bellissima Elettra Miura Lamborghini. Il suo secondo nome fa riferimento al modello di punta della casa automobilistica, un omaggio alla mitica supercar.

Un successo dopo l’altro: ecco a quanto ammonta il patrimonio di Elettra Lamborghini

Elettra oltre ad essere una donna vivace e con uno spiccato senso dell’umorismo, ha conquistato grandi e piccini con le sue hit e apparizioni in tv. Infatti, Elettra ha partecipato a diverse trasmissioni a partire dal 2015 e pubblicato svariati singoli e album, dominando le classifiche italiane. Il suo stile è unico e inconfondibile, non solo per i suoi tatuaggi e piercing, ma per gli incredibili outfit che sfoggia in pubblico e privato. Nel 2020 sposa il noto Dj e produttore discografico Afrojack nella meravigliosa scenografia del lago di Como, delle nozze da favola in pieno stile americano. La coppia vive tra Milano e Miami Beach e in diversi scatti su Instagram mostra i dettagli di una lussuosa villa a più livelli. Ma sicuramente non è l’unico bene che possiede. Il padre Tonino ha fondato un impero, con sede a Palazzo Vignola, creando una linea di prodotti di lusso, compresi alberghi e ristoranti. Sicuramente la nipote di Ferruccio avrà ereditato dal nonno e dal padre un bel gruzzoletto, ampliato dai suoi successi. Ma a quanto ammonta il patrimonio di Elettra Lamborghini? Non si sa nello specifico quale sia la cifra, visto che non è stata ufficializzata, ma si tratta di conti milionari. Contando solo i profitti personali della sua carriera il patrimonio potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.

Lo stile animalier

Elettra è una persona eclettica e icona di stile, il suo must have è la fantasia animalier, che si è anche tatuata. Le sue tute e outfit sono sempre sensuali ed hanno spesso come comune denominatore le macchie di leopardo. Non sfoggia questa fantasia solo in tv o durante in concerti, ma anche nella vita privata, con un abbigliamento più casual e comodo, ma sempre firmato.