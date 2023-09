Ogni volta che c’è turbolenza sui mercati azionari il settore delle utilities viene in soccorso dei rialzisti. In una giornata che ha visto il Ftse Mib chiudere in ribasso dopo un andamento altalenante, ben sei dei primi sette posti delle migliori azioni di giornata sono stati occupati da utilities. Ricordiamo che questa tipologia di azioni è caratterizzata da una volatilità molto bassa e da rendimenti dei dividendi molto elevati. In sostanza trattasi di azioni particolarmente adatte per i cosiddetti cassettisti, investitori di lungo periodo. Dovendo scegliere, quali sono le migliori utilities del Ftse Mib?

I criteri per selezionare le utilities più interessanti

Per effettuare questa selezione abbiamo considerato la valutazione basata sui multipli di mercato. In particolare abbiamo considerato il rapporto tra prezzo e utili (PE), il rapporto prezzo su fatturato (PS) e l’EV/EBITDA.

Per il PE minore è il suo valore, maggiore è la sottovalutazione. In generale si assume 10x come lo spartiacque tra sottovalutazione e sopravvalutazione. Secondo questo criterio ACEA e Italgas sono le azioni più sottovalutate.

Anche per il PS vale lo stesso criterio, minore è il suo valore, maggiore è la sottovalutazione. In generale si assume 1x come lo spartiacque tra sottovalutazione e sopravvalutazione. Secondo questo criterio HERA, A2A, IREN e ACEA.

Secondo l’EV/EBIDTA, invece, sono molte di più che hanno un valore inferiore a 10x, lo spartiacque tra sottovalutazione e sopravvalutazione. Tra queste c’è ancora ACEA, insieme a ENEL, HERA, A2A, IREN e Italgas.

Poiché soddisfa tutti i criteri, quindi, possiamo dire che ACEA è il titolo più sottovalutato seguito a ruota da A2A, HERA, IREN e Italgas.

Quali sono le migliori utilities del Ftse Mib? La parola alle raccomandazioni degli analisti

Anche se il rating assegnato dagli analisti non è entusiasmante, Neutro, il prezzo obiettivo medio è molto interessante esprimendo una sottovalutazione di oltre il 30%. Altro aspetto interessante è che anche nello scenario più pessimistico le azioni sono sottovalutate di oltre il 16%.

